Suecia pide a los padres que dejen sus teléfonos para dar ejemplo a sus hijos

La Agencia de Salud Pública de Suecia pidió el lunes a los padres que guarden sus teléfonos móviles cuando estén con sus hijos para dar ejemplo y fomentar "hábitos saludables".

"Guarde el teléfono cuando esté con su hijo. Úselo solo si es necesario o cuando lo esté usando junto a él", declaró la autoridad sanitaria en un comunicado.

También animó a los padres a desarrollar "hábitos saludables con las pantallas para ustedes mismos", añadiendo que esto influiría en los hábitos de los niños.

Impacto de teléfonos en los menores

Según la agencia, los estudios demuestran que el uso de pantallas por parte de los padres puede afectar negativamente a sus interacciones con los hijos, y que los niños de padres que usan mucho las pantallas tienen más probabilidades de desarrollar hábitos similares.

Además recomienda a los padres adoptar "zonas libres de pantallas", como las que ya se recomiendan para los niños, por ejemplo en el dormitorio o en la mesa del comedor.

"Los niños no solo se ven afectados por lo que los adultos dicen, sino también por lo que los adultos hacen" dijo Helena Frielingsdorf, una psiquiatra de la agencia, en un comunicado.

El gobierno sueco contempla aumentar prohibición en escuelas

En enero pasado, agencias de prensa indicaron que Suecia planea prohibir los teléfonos móviles en las escuelas de primaria y secundaria con el fin de garantizar que los niños puedan concentrarse en el aprendizaje en el aula, informó el gobierno el miércoles.

La prohibición implicaría que los alumnos de hasta 15 o 16 años, entreguen sus teléfonos por la mañana y los recuperen al final de la jornada escolar.

"Los estudios muestran que los estudiantes suecos se distraen con las herramientas digitales en el aula en mayor medida que el promedio de los estudiantes de la OCDE", señaló el gobierno en un comunicado.

"Por ello, el gobierno propone una prohibición de los teléfonos móviles durante toda la jornada escolar", indicó.

Alrededor del 80% de las escuelas de primaria y secundaria de Suecia ya cuentan con prohibiciones del uso de teléfonos móviles en el aula, introducidas a discreción de los directores, según la agencia de noticias sueca TT.

Sin embargo, la ministra de Educación, Simona Mohamsson, dijo en una rueda de prensa que era necesaria una prohibición a nivel nacional para garantizar que todas las escuelas sean zonas libres de móviles.

"Reducirá las distracciones en el aula", afirmó, y lo describió como "una victoria tanto para la enseñanza como para la salud mental".

Añadió que la prohibición también podría "ayudar a muchos padres en su lucha en casa" para reducir el tiempo frente a las pantallas.