Unión Europea se acerca a una decisión clave sobre compensaciones por retrasos aéreos

La bandera de Europa o Unión Europea. ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Europea se encuentra ante una negociación decisiva que podría modificar las reglas de compensación para millones de pasajeros afectados por retrasos en vuelos, en medio de profundas diferencias entre el Parlamento Europeo y los gobiernos de los países miembros.

Según informó Politico, ambas partes tienen hasta esta semana para alcanzar un acuerdo sobre la reforma de los derechos de los pasajeros aéreos, una discusión que lleva más de una década sin resolverse.

Actualmente, los viajeros tienen derecho a recibir compensaciones de entre 250 y 600 euros cuando sus vuelos sufren retrasos de tres horas o más.

Sin embargo, varios gobiernos europeos proponen aumentar ese umbral a cuatro horas para vuelos de hasta 3,500 kilómetros o dentro de la Unión Europea, y a seis horas para trayectos más largos.

Propuestas de reforma y sus implicaciones

La propuesta forma parte de una reforma impulsada originalmente por la Comisión Europea en 2013, con el objetivo de reducir los costos para las aerolíneas y, al mismo tiempo, mejorar algunos mecanismos de protección para los pasajeros.

Uno de los puntos centrales del debate es la creación de formularios automáticos para solicitar compensaciones en casos de cancelaciones, una medida que facilitaría el proceso para los usuarios y aumentaría el número de reclamaciones exitosas.

Organizaciones de consumidores sostienen que las reglas actuales son difíciles de aplicar y que muchos pasajeros desconocen sus derechos o desisten de reclamar debido a la complejidad de los procedimientos. Según datos citados por Politico, apenas el 38 % de los pasajeros con derecho a compensación termina recibiéndola.

Posturas de las aerolíneas y el Parlamento Europeo

Por su parte, las aerolíneas advierten que facilitar las reclamaciones incrementará significativamente sus costos operativos. Los principales grupos de presión del sector han llegado a afirmar que una mala reforma podría resultar más perjudicial que mantener las normas actuales.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo ha defendido la conservación del límite actual de tres horas para recibir compensaciones y ha impulsado otras medidas favorables para los viajeros, incluyendo la posibilidad de transportar gratuitamente equipaje de mano más grande además del artículo personal permitido bajo el asiento.

Las aerolíneas de bajo costo han rechazado esa propuesta, argumentando que afectaría su modelo de negocio y podría provocar aumentos en los precios de los boletos.

De no alcanzarse un acuerdo durante las negociaciones en curso, permanecerá vigente el sistema actual de compensaciones. Sin embargo, si las conversaciones fracasan definitivamente, el proceso legislativo podría quedar archivado tras más de diez años de intentos de reforma.

La decisión final podría tener un impacto directo en millones de pasajeros que utilizan el transporte aéreo dentro y fuera de Europa cada año.