Finlandia acusa a un hombre de abusos sexuales contra 361 niños y adolescentes

Durante un registro por otro caso penal, las fuerzas de seguridad en Finlandia descubrieron miles de vídeos e imágenes de niños en el teléfono del acusado de abuso sexual. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre ha sido inculpado por abusos sexuales a 361 menores a través de las redes sociales y por la difusión de material pedopornográfico, anunció la fiscalía finlandesa este miércoles.

Las víctimas tenían entre 9 y 15 años en el momento de los hechos, cometidos entre 2019 y 2022.

En 2022 las fuerzas de seguridad descubrieron miles de vídeos e imágenes de niños en el teléfono móvil del hombre durante un registro por otro caso penal, informó la policía.

Reconoce los hechos

El hombre contactó con los niños a través de la plataforma Snapchat. Les pidió que se hicieran fotos o vídeos con muy poca ropa o desnudos y que se los enviaran.

También les pidió que realizaran actos sexuales, según la policía.

El hombre reconoció parcialmente los hechos.