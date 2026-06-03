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Finlandia acusa a un hombre de abusos sexuales contra 361 niños y adolescentes

Las víctimas tenían entre 9 y 15 años en el momento de los hechos, cometidos entre 2019 y 2022

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    Finlandia acusa a un hombre de abusos sexuales contra 361 niños y adolescentes
    Durante un registro por otro caso penal, las fuerzas de seguridad en Finlandia descubrieron miles de vídeos e imágenes de niños en el teléfono del acusado de abuso sexual. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre ha sido inculpado por abusos sexuales a 361 menores a través de las redes sociales y por la difusión de material pedopornográfico, anunció la fiscalía finlandesa este miércoles.

    Las víctimas tenían entre 9 y 15 años en el momento de los hechos, cometidos entre 2019 y 2022.

    • En 2022 las fuerzas de seguridad descubrieron miles de vídeos e imágenes de niños en el teléfono móvil del hombre durante un registro por otro caso penal, informó la policía.

    Reconoce los hechos 

    El hombre contactó con los niños a través de la plataforma Snapchat. Les pidió que se hicieran fotos o vídeos con muy poca ropa o desnudos y que se los enviaran.

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    También les pidió que realizaran actos sexuales, según la policía.

    El hombre reconoció parcialmente los hechos.

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