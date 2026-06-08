Merz y Macron acuerdan suspender el proyecto europeo SCAF de avión caza, según Berlín

El presidente francés Emmanuel Macron ha insistido en fortalecer las defensas de la UE. ( AFP )

Friedrich Merz y Emmanuel Macron acordaron "no seguir adelante" con el proyecto de un avión de combate europeo, el Sistema de Combate Aéreo del Futuro (SCAF)), debido a las prolongadas desavenencias entre las empresas implicadas, indicó el gobierno alemán el lunes.

El jefe del gobierno alemán y el presidente francés "llegaron a la conclusión de que las empresas no podrán ponerse de acuerdo para construir un avión de combate conjunto", declaró a la AFP un representante del gobierno.

El SCAF fue lanzado en 2017 por Alemania y Francia -a los que más tarde se sumó España- con el objetivo de sustituir a los aviones Rafale franceses y a los Eurofighter utilizados por los alemanes y los españoles.

Sin embargo, el proyecto se estancó debido a las tensiones entre el fabricante francés Dassault y el grupo europeo Airbus -que representa los intereses de Berlín y Madrid-.

Impacto en sistema de defensa de la UE

El abandono del proyecto supondrá un duro golpe para los esfuerzos de los países europeos por cooperar más estrechamente en materia de defensa y presentar un frente unido ante una Rusia hostil y el deterioro de las relaciones con Estados Unidos.

A pesar de la decisión sobre el avión de combate conjunto, el funcionario alemán afirmó que otras partes del amplio proyecto continuarán.

"El núcleo real del SCAF se mantendrá como un sistema europeo", afirmó el funcionario, describiéndolo como un "sistema nervioso que conecta aviones, drones y otros componentes en un todo integrado".