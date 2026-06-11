Dimite el ministro británico de Defensa por su desacuerdo con Starmer sobre la inversión militar

El jefe de disciplina del Gobierno británico, Jonathan Reynolds (i), llega al número 10 de Downing Street, en el centro de Londres, el 11 de junio de 2026. El secretario de Defensa del Reino Unido, John Healey, presentó este jueves su renuncia en una sorpresiva decisión que atribuyó a la falta de compromiso del primer ministro, Keir Starmer, y del Ministerio de Finanzas para destinar recursos suficientes a la inversión en defensa ( AFP )

El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró el jueves que hará "todo lo necesario para garantizar la seguridad" de Reino Unido, tras la dimisión de su ministro de Defensa John Healey, en desacuerdo con el presupuesto militar del gobierno.

La repentina salida de Healey se produce después de meses de retrasos en la esperada Estrategia de Inversión en Defensa (DIP, por sus siglas en inglés), que debía definir la financiación para la próxima década, y tras nuevos informes que indicaban que los fondos asignados estarían muy por debajo de lo solicitado.

"Usted no ha sido capaz, y el Ministerio de Finanzas no ha querido movilizar los recursos que la nación necesita para defender el país en este período de crecientes amenazas", escribió Healey en su carta de dimisión, dirigida a Starmer y publicada en X.

En respuesta Keir Starmer aseguró que hará "siempre lo que sea necesario para garantizar la seguridad" de Reino Unido.

El futuro plan de inversión "proporcionará los recursos que nuestras fuerzas armadas necesitan" y les "permitirá (...) transformarse y modernizarse", escribió.

Duro golpe para el ministro

La dimisión de Healey supone un nuevo golpe para Starmer y llega en un momento crucial para el líder laborista, una semana antes de una elección parcial que podría desencadenar un intento de destituirlo y reemplazarlo.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, se presenta en la elección del próximo jueves para el escaño parlamentario de Makerfield y ha afirmado que participaría en una eventual contienda por el liderazgo laborista, aunque hasta ahora no se ha activado ningún proceso de sucesión.

Anteriormente también se mencionaba a Healey como posible aspirante al liderazgo laborista, pero no existen indicaciones de que su dimisión esté relacionada con esas especulaciones.

El ejecutivo laborista de Starmer, elegido en julio de 2024, tras 14 años de gobiernos conservadores, ha comenzado a aplicar su promesa de aumentar el gasto en defensa, priorizando los compromisos asumidos con la OTAN.

Sin embargo, la publicación del plan de inversión en defensa (DIP), destinado a cubrir un déficit de financiación a largo plazo, se esperaba inicialmente para finales de 2025, pero ha sido aplazada repetidamente.

Según informaciones publicadas el jueves, se espera que el plan sea anunciado la próxima semana.

En su carta, Healey señaló que tuvo acceso completo al documento, que "queda muy por debajo de lo que se requiere para la defensa y para el país en este momento peligroso".

"Sin una DIP a la altura de las circunstancias, me veo obligado a tomar decisiones que reducirían la preparación de nuestro ejército, aumentarían el riesgo para el personal desplegado en operaciones y podrían hacer que el país fuera menos seguro".