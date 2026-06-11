Suecia recomienda no dar teléfonos inteligentes a los menores de 13 años

Los daños neurológicos por el uso de teléfonos y acceso a las redes sociales en los niños es un tema que se plantean cada vez más los reguladores de los países desarrollados. ( SHUTTERSTOCK )

En un comunicado, la Agencia de Salud Pública sueca afirmó que el objetivo de la nueva recomendación era "principalmente reducir el riesgo de que los niños se expongan a contenidos nocivos, desarrollen problemas de sueño o adquieran un patrón de uso similar a una adicción".

Si bien las entrevistas con los niños revelaron que valoraban la posibilidad de mantenerse en contacto con familiares y amigos a través del celular, la agencia expresó que los riesgos potenciales superaban los beneficios.

"El uso se asocia con distracción, presión social y exposición a contenidos y contactos nocivos", argumentó el organismo público y subrayó que las investigaciones también demostraron que se asocia con "un sueño de menor calidad".

En caso de que los padres deseen que sus hijos tengan un móvil, la agencia sugirió que les dieran un "teléfono sencillo" sin acceso a internet.

Investigación sobre impacto del uso de pantallas

La agencia de salud sueca ha recibido el encargo de investigar el uso de las pantallas y su impacto en los niños. En junio hizo un llamado a los padres para que dejaran a un lado sus teléfonos cuando pasaran tiempo con sus hijos.

En la misma línea, el gobierno de Suecia anunció en enero que prohibiría los teléfonos inteligentes en las escuelas para los niños hasta los 15 o 16 años.

También Canadá anuncia regulación

El gobierno de Canadá presentó ayer un proyecto de ley que contempla fijar en 16 años la edad mínima para crear cuentas en redes sociales.

"La seguridad de los niños no puede ser una consideración secundaria. Todos sabemos que el contenido dañino en línea puede tener consecuencias muy graves", declaró el ministro de Cultura, Marc Miller.

"A medida que la tecnología evoluciona, debemos asegurarnos de que nuestras leyes se adapten, porque los padres no pueden afrontar estos desafíos solos", añadió Miller en un comunicado.