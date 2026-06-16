Un buque de guerra ruso efectuó disparos de advertencia contra un barco en el canal de la Mancha

En Reino Unido, una fuente de defensa británica había indicado que se trataba de un incidente aislado, sin relación con la interceptación el domingo por parte de las fuerzas británicas de un buque sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa. ( FUENTE EXTERNA )

Un yate registrado en el Reino Unido que se encontraba en el canal de la Mancha, fuera de aguas británicas, reportó "disparos de advertencia" por parte de un navío ruso, dijo a la AFP una fuente de defensa británica este martes.

Rusia afirmó que uno de sus buques de guerra, el Almirante Grigoróvich, efectuó el martes disparos de advertencia en dirección a un "yate de vela" llamado Bright Future, porque se acercaba "peligrosamente", afirmó Moscú.

"Con el fin de atraer la atención de la tripulación del yate, se lanzaron bengalas de señalización y se emitieron señales sonoras. A pesar de estas medidas, la embarcación continuó con su peligroso acercamiento", señaló el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

Luego de esto, "el comandante de la fragata decidió efectuar disparos de advertencia en dirección a la embarcación utilizando las armas ligeras del buque", agregó.

Al parecer, el incidente tuvo lugar a unas 20 millas náuticas al sur de la isla de Wight.

En Reino Unido, una fuente de defensa británica había indicado que se trataba de un incidente aislado, sin relación con la interceptación el domingo por parte de las fuerzas británicas de un buque sospechoso de pertenecer a la flota fantasma rusa.

El hecho también coincidió con la reunión de los líderes del G7 en el este de Francia, que el martes acordaron intensificar la presión sobre Rusia para poner fin a más de cuatro años de guerra contra Ucrania.

Al ser preguntado por el suceso, un portavoz del Ministerio de Defensa británico indicó que están "investigando información sobre un incidente en el canal" de la Mancha.

Por su parte, el yate afirmó que un buque de la Marina rusa había efectuado los disparos de advertencia a una distancia aproximada de más de 450 metros.

La embarcación británica, que continúa su travesía tras una visita de verificación del estado de la tripulación por parte de una lancha enviada desde el buque HMS Tyne, no informó de heridos ni daños.

Londres ha sancionado a centenares de embarcaciones sospechosas de pertenecer a la "flota fantasma" rusa, compuesta principalmente por viejos petroleros, con la que Moscú elude las sanciones occidentales impuestas en respuesta a su invasión de Ucrania en 2022.

Francia, Bélgica, Finlandia y otros países europeos también interceptaron recientemente navíos sospechosos de eludir las sanciones y pertenecientes, según las autoridades, a dicha "flota fantasma".