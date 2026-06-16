El G7 aumenta la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi (3-i), el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (c-i), el primer ministro británico, Keir Starmer (c-d), el primer ministro canadiense, Mark Carney (2-d), y el canciller alemán, Friedrich Merz (d), se preparan para una fotografía de grupo en el Hotel Royal durante la cumbre del Grupo de los Siete en Evian-les-Bains, el 16 de junio de 2026. ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, prometió este martes hacer todo lo posible para poner fin a la guerra en Ucrania, después que los aliados del G7 acordaran durante una cumbre en Francia aumentar la presión sobre Rusia.

A su llegada a Evian, a los pies de los Alpes franceses, Trump indicó la víspera que tenía la intención de "hacer algo" sobre la guerra en Ucrania, que dura más de cuatro años, tras lograr un acuerdo marco con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

Los líderes de este grupo de grandes economías industrializadas discutieron sobre Ucrania este martes, en presencia de su par ucraniano, Volodimir Zelenski, que les mostró imágenes del ataque de Rusia que incendió la víspera una catedral histórica de Kiev.

Los mandatarios de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido acordaron "aumentar la presión sobre Rusia" a través de nuevas sanciones al gas y el petróleo, su principal fuente de financiación de la guerra, según una fuente diplomática francesa.

"Pronto podremos hacer eso, porque el petróleo ya está fluyendo" por el estrecho de Ormuz, aseguró a la prensa Trump, en referencia a aumentar las sanciones contra Rusia, en los márgenes de la cumbre.

Estados Unidos suspendió algunas sanciones al petróleo ruso para contrarrestar la fuerte subida de los precios del crudo provocada por su guerra contra Irán, pero el lunes anunció un acuerdo con Teherán para poner fin a este conflicto y desbloquear Ormuz.

El primer ministro británico, Keir Starmer, y su par canadiense, Mark Carney, anunciaron nuevas sanciones contra la llamada "flota fantasma", usada por Rusia para transportar petróleo y otras mercaderías pese a las sanciones occidentales.

"Es fantástico que todo el mundo entienda que Rusia no va a ganar y que debemos presionar a [Vladimir] Putin para que ponga fin a esta guerra", reaccionó Zelenski, a quien el anfitrión, Emmanuel Macron, invitó a quedarse hasta el final de la cumbre el miércoles.

Trump 47

El presidente ucraniano llegó este martes a Evian con el objetivo de buscar una reunión a solas con Trump. El último encuentro entre ambos dirigentes se remonta a finales de diciembre, en la residencia del magnate estadounidense en Mar-a-Lago, en Florida.

Zelenski ya cuenta con el apoyo inquebrantable de los dirigentes europeos y canadiense. El jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, se expresó en un tono optimista y cree que en este G7 "podría empezar a abrirse lentamente una ventana para la diplomacia".

Para poner al presidente estadounidense en buenas disposiciones, Merz le regaló una camiseta de la selección alemana de fútbol con su apellido y el número 47, en referencia a su mandato como 47º presidente de Estados Unidos.

"Rusia debería alcanzar un acuerdo" con Ucrania, aseguró horas después Trump a la prensa.

"La única razón por la que me meto en esto es que no me gusta ver morir a 25.000 jóvenes cada mes (...) Reconozcan que todo esto es ridículo. Así que sí, haré todo lo que pueda" para ponerle fin, agregó.

Más medios

Desde el inicio del conflicto en febrero de 2022, Ucrania ha dado un giro estratégico al convertirse en un actor clave de la industria de defensa, especialmente gracias a su producción de drones, pero sigue necesitando desesperadamente el apoyo occidental.

Los dirigentes del G7 también apoyarán a Kiev "proporcionando a Ucrania medios de defensa antiaérea, medios para protegerse mejor, medios para consolidar [sus] avances", según la fuente diplomática francesa.

El Reino Unido anunció que suministrará uranio enriquecido a Ucrania para sus centrales nucleares.

Según los europeos, Rusia, sometida a la presión de las sanciones internacionales, empieza por su parte a mostrar signos de debilidad.

Pero Putin se mantiene inflexible.

Después de buscar en vano una reunión con Putin durante el G7, Zelenski propuso de nuevo una reunión en Estados Unidos, "un formato en el que a Putin le resultaría más difícil negarse", dijo el ucraniano en un video publicado en la red social X.