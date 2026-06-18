FAO alerta que comercio de fertilizantes cayó un 30% por la guerra en Oriente Medio

El subsidio a los fertilizantes es clave para garantizar la producción de alimentos en el país y en el mundo. ( FUENTE EXTERNA )

El comercio mundial de fertilizantes se redujo un 30% en volumen durante los cuatro primeros meses de 2026 en el contexto de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz, alertó la FAO este jueves.

De enero a abril se intercambiaron 41 millones de toneladas, frente a 58 millones en el mismo período de 2025, ya que los agricultores aplazaron sus compras ante el encarecimiento de los fertilizantes y la debilidad de las cotizaciones de los cereales, explicó la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura.

Al mismo tiempo, varios países, como China, Rusia, Turquía y Egipto, restringieron sus exportaciones de fertilizantes, reduciendo aún más los flujos, añadió la entidad en su informe sobre perspectivas de la producción alimentaria.

En valor, este comercio sumó en estos cuatro primeros meses unos 18,000 millones de dólares, una caída de 18% interanual.

Desde el 28 de febrero, la guerra y el cierre del estrecho de Ormuz han bloqueado el comercio de fertilizantes del Golfo, pero también han provocado una subida generalizada del precio de estos productos, cuya fabricación depende del gas.

Sus precios aumentaron en promedio un 25% entre febrero y mayo, y más en el caso de los fertilizantes nitrogenados, según el índice de seguimiento de la FAO.

Para la FAO, "aunque una reapertura progresiva de Ormuz a partir de junio es el escenario principal, la recuperación en lo que respecta a los insumos nitrogenados, fosfatados y sulfurados sería lenta y desigual, manteniendo precios históricamente altos, aunque a la baja".