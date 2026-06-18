La firma por Trump del acuerdo con Irán en Versalles fue "espontánea", dice Macron

La firma de este acuerdo se anunció inicialmente para el viernes en Suiza, pero finalmente se realizó a distancia con Trump en Versalles . ( FUENTE EXTERNA )

La firma por parte de Donald Trump del acuerdo con Irán en plena cena en el Palacio de Versalles, cerca de París, fue "bastante espontánea", aseguró este jueves el presidente francés, Emmanuel Macron.

La firma de este acuerdo se anunció inicialmente para el viernes en Suiza, pero finalmente se realizó a distancia con Trump en Versalles a invitación de Macron, tras una cumbre del G7 en el este de Francia.

Un funcionario de la Casa Blanca publicó un video en el que se ve al presidente estadounidense rubricar el acuerdo entre su par francés y su esposa Brigitte Macron, al tiempo que levanta el pulgar y sonríe.

Durante una entrevista en la cadena pública France 2, Macron dijo que la firma del acuerdo "se hizo de manera bastante espontánea" y que "se concretó en las últimas horas del G7".

"Era bueno que no se retrasara y que pudiera firmarse en estos términos, y que comenzara un nuevo momento", estimó el mandatario francés, quien, sin embargo, no cree que sea el final de la guerra.

Detalles y consecuencias del acuerdo para la región y la economía mundial

"Siempre es mejor tener un acuerdo que la guerra, sobre todo cuando puede haber riesgos de escalada", agregó, subrayando que ahora se entra "en una nueva fase" de "cooperación, diálogo".

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, firmó electrónicamente desde su país, informó la cancillería.

El texto, que sienta las bases para detener el conflicto desatado el 28 de febrero por los ataques israelo-estadounidenses contra Irán y que ha causado miles de muertos, prevé la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, cuyo bloqueo ha trastocado la economía mundial.

Además, allana el camino para un período de 60 días de negociaciones detalladas sobre la dilución del uranio enriquecido de la república islámica.