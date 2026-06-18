Ola de calor en Francia causa la muerte de un hombre en Ermont

El servicio meteorológico Météo France advierte que el pico de calor podría alcanzarse el domingo o el lunes. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre perdió la vida este jueves en un complejo deportivo en plena ola de calor en Francia, que ha obligado a suspender trenes, clases y exámenes, a la espera del domingo cuando se esperan las temperaturas más altas.

Este segundo episodio de calor inusualmente intenso de este año dejó este jueves temperaturas de 40ºC en el centro de Francia. En mayo se batieron récords de calor en la mitad del país durante una sofocante semana.

Un hombre de 30 años falleció en la mañana en una pista de atletismo en Ermont, a unos 16 kilómetros al norte de París, según los bomberos. La víctima sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Alerta naranja en Francia

Las autoridades habían decretado la alerta naranja, la segunda más elevada, por ola de calor en el centro-este del país y en la región de París, y recomendaron beber mucha agua, vestir ropa ligera y no salir en las horas de más calor.

La compañía de trenes SNCF anuló hasta el lunes el servicio de 71 trenes regionales que conectan París con el sur de Francia, para "evitar posibles fallos en el aire acondicionado".

Varios centros escolares anunciaron que las clases terminarán a primera hora de la tarde a partir del jueves debido a las altas temperaturas que se pueden alcanzar dentro de las aulas.

Los exámenes finales del último año de liceo se aplazaron una semana en la zona de Poitiers, en el oeste del país.

Consecuencias de la ola de calor

El servicio meteorológico Météo France advierte que el pico de calor podría alcanzarse el domingo o el lunes, impulsado por el solsticio de verano que alarga las horas de sol.

El domingo, Francia vive además la popular Fiesta de la Música, cuando miles de personas salen a las calles a disfrutar de conciertos al aire libre, especialmente en París. Algunas ciudades cancelaron las festividades.

Para enfrentar el calor, la Alcaldía de París permitió el miércoles el baño en el canal de Saint-Martin, en el este de la ciudad, bajo supervisión de socorristas. En mayo, muchos jóvenes ya lo hicieron, sin permiso.

"Dedicar una enorme cantidad de energía, de policía municipal y de policía nacional a impedir que los jóvenes se bañaran cuando hacía 40º (...), nos parecía un tanto absurdo", declaró el alcalde, Emmanuel Gregoire.

Los estudios y organismos científicos coinciden en que las olas de calor en Europa son cada vez más frecuentes como consecuencia del cambio climático.

Météo France indica que, de las 51 registradas en Francia desde 1947, 34 se han producido desde el año 2000 y 26 desde 2011.