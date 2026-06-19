Rival del primer ministro británico gana comicios clave que le allanan el camino para desafiarlo

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversa con (de izquierda a derecha) Morwenna Hall, directora de operaciones de Related Argent; la aprendiz Elida (oculta); el secretario de Justicia y viceprimer ministro británico, David Lammy; el aprendiz Klajdi y el líder del Consejo de Barnet, Barry Rawlings, durante una visita a un desarrollo de viviendas en el noroeste de Londres, el 19 de junio de 2026, en medio de la posibilidad de que en un futuro próximo se active un desafío formal a su liderazgo. ( AFP )

El veterano político laborista Andy Burnham ganó este viernes unas elecciones parciales clave que le aseguran un escaño en el Parlamento británico y allanan el camino para un desafío por el liderazgo contra el asediado primer ministro Keir Starmer.

Burnham, alcalde del Gran Mánchester y con una destacada carrera en el gobernante Partido Laborista de centroizquierda, derrotó de manera contundente al candidato del movimiento de extrema derecha Reform UK en la circunscripción de Makerfield, en el noroeste de Inglaterra.

El popular político de 56 años, quien fue ministro de Salud, ha dicho que tiene planeado enfrentarse a Starmer por las riendas del partido, y necesitaba ganar esta votación de alto riesgo para estar en condiciones de iniciar dicha contienda.

Si Starmer deja el cargo este año, Reino Unido tendrá su séptimo primer ministro en 10 años.

"Le digo a mi propio partido: esta es la última oportunidad para cambiar", dijo Burnham en un discurso de agradecimiento tras obtener casi el 55% de los votos y superar a Robert Kenyon, de Reform, por más de 9,000 sufragios.

"Esto es lo que la gente me dijo directamente en los cientos de puertas en las que me presenté. Debemos escucharlos, debemos actuar en consecuencia y debemos hacerlo bien. No habrá una segunda oportunidad", defendió.

Burnham agregó: "Pero ahora sí hay una oportunidad, a partir de este resultado de esta noche".

El propio Starmer transmitió sus "felicitaciones" a Burnham por su triunfo, con un mensaje en X. "Los electores votaron por la campaña laborista en favor de la esperanza y el optimismo, en lugar de la división y el odio", escribió el dirigente.

El primer ministro, en el cargo desde julio de 2024, se ha aferrado al poder desde que el Partido Laborista sufrió una derrota aplastante en las urnas de Inglaterra, Escocia y Gales el mes pasado.

"El rey del norte"

El líder británico se ha visto sacudido por varios giros de 180 grados en sus políticas y por un escándalo relacionado con su nombramiento de Peter Mandelson, exsocio del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, como embajador en Washington.

Decenas de diputados laboristas han pedido a Starmer que renuncie y varios ministros han dimitido.

Pero el exabogado de 63 años se ha negado a renunciar, al insistir en que su aplastante victoria electoral sobre los conservadores hace 23 meses le otorgó un mandato de cinco años para gobernar.

En medio de la creciente impaciencia dentro del partido gobernante, el diputado laborista Josh Simons renunció a su escaño en Makerfield para que Burnham pudiera regresar al Parlamento y postularse para líder.

Esta medida sin precedentes puso en el centro de atención a este distrito electoral poco conocido y le otorgó a su electorado de aproximadamente 77,000 personas influencia en el destino de Starmer.

Las encuestas muestran que Burnham, apodado el "Rey del norte" por haber ganado tres mandatos consecutivos como alcalde, es el político laborista más popular y ganaría una votación directa contra Starmer.

La votación del jueves por el escaño de Makerfield, donde el Partido Laborista había mantenido una mayoría de apenas 5,300 votos, se consideró una prueba para ver si Burnham sería capaz de derrotar a Reform, liderado por Nigel Farage, de fuerte corriente antinmigrante.

La zona es predominantemente blanca y de clase trabajadora, lo que la convierte en un territorio fértil para el grupo de extrema derecha, que ha superado al Partido Laborista en las encuestas nacionales desde hace más de un año.

La campaña de Kenyon, un plomero local, se vio empañada por comentarios ofensivos que había hecho en el pasado sobre las mujeres, mientras que el partido marginal de extrema derecha Restore Britain restó votos a Reform.

"Cambio"

La participación fue del 59%, la más alta en una elección parcial en siete años, con más de 45,000 votos emitidos.

Burnham, quien fue diputado de 2001 a 2017, proviene del llamado ala de izquierda moderada del Partido Laborista y ha sido un crítico abierto del gobierno más centrista de Starmer.

Ahora todas las miradas se dirigen a cuándo dará el paso contra el primer ministro.

Burnham tomará posesión como diputado el lunes. Según las reglas de los laboristas, los aspirantes a la dirección deben ser diputados.

Podrá reunir fácilmente el apoyo de 81 de los más de 400 diputados de su fuerza, el mínimo necesario para iniciar una contienda.

El miércoles, Starmer dijo que estaba dispuesto a ofrecerle a Burnham un "papel importante" en su gobierno, en un intento por evitar el desafío que se avecina, una idea que, según la prensa, fue rechazada por el equipo del entonces alcalde.