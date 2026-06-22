Comisario europeo de Comercio se reunirá con homólogo chino para discutir tensiones comerciales

El comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic. ( EFE )

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, se reunirá con el ministro chino del ramo, Wang Wentao, el 29 de junio en Bruselas para abordar las tensiones comerciales bilaterales, dijo a la AFP un funcionario de la Unión Europea (UE).

"Puedo confirmar que el comisario Sefcovic recibirá al ministro Wang en Bruselas para reuniones el lunes 29 de junio", declaró el portavoz de comercio de la UE, Olof Gill.

En semanas recientes, la Unión Europea ha endurecido su discurso sobre la necesidad de abordar los desequilibrios comerciales del bloque de 27 países con China.

El déficit comercial de la UE en bienes alcanzó unos 360,000 millones de euros (unos 412,000 millones de dólares) el año pasado, lo que significa que el bloque importó mucho más de China de lo que exportó a ese país.

Diálogo abierto

La semana pasada, los líderes de la UE encargaron a la Comisión Europea, responsable de la política comercial del bloque, entablar un diálogo con China y, al mismo tiempo, desarrollar nuevos instrumentos para hacer frente al aumento de las exportaciones chinas.

La portavoz de la Comisión, Paula Pinho, señaló que la UE está trabajando en un instrumento cuyo "objetivo sería proporcionar solidaridad entre los Estados miembros de la UE para contrarrestar los desequilibrios comerciales y las prácticas desleales", aunque no ofreció más detalles.

Un diplomático europeo dijo a la AFP que todos los dirigentes de países de la UE, con la excepción del español Pedro Sánchez, aceptaron la necesidad de una postura más firme frente a China.

"¿Vamos a resolverlo todo hablando con ellos?", se preguntó el diplomático, en un tono que refleja el escepticismo de algunos sectores sobre la eficacia del diálogo frente a las crecientes tensiones.