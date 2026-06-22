Informe sobre muerte de niña violada en Francia establece "una sucesión de errores"

Pancartas de homenaje a la niña Lyhanna durante una manifestación en Francia ( PHILIPPE LOPEZ / AFP )

El informe sobre la muerte de la niña Lyhanna, presuntamente violada y asesinada por un hombre con denuncias previas por pederastia en Francia, establece 'una sucesión de errores' y 'una verdad de extrema gravedad', aseguró este lunes el primer ministro, Sébastien Lecornu.

El cadáver de Lyhanna apareció el 4 de junio en un silo agrícola cercano a Fleurance, en el suroeste de Francia, tras permanecer desaparecida casi una semana, y los investigadores detuvieron rápidamente a Jérôme Barella, de 41 años y padre de una amiga suya.

La preocupación se tornó en indignación cuando se supo que este hombre tenía denuncias previas, pero ninguna condena.

Cuando fue detenido, la fiscalía investigaba una denuncia presentada nueve meses antes por una niña llamada Rosa, aunque nunca lo detuvo ni lo interrogó.

Denuncia previa y falta de acción

Según el informe de la inspección publicado en línea este lunes, la madre de Rosa, de 10 años, la llevó a un hospital de Toulouse el 18 de agosto de 2025, 'a raíz de las revelaciones de violaciones que la niña habría hecho a su padrastro', mencionando 'medio centenar'.

Tras unas primeras investigaciones, el caso se envió de la fiscalía de Toulouse a la de Auch, una zona rural en el suroeste del país, donde residía el principal sospechoso y tuvieron lugar presuntamente los hechos, pero sin alertar que era urgente.

Y, una vez en Auch, no fue 'tramitada como un procedimiento prioritario', pese al perfil del hombre, detalló el jefe de la IGJ, Stéphane Nöel. La madre de Rosa no fue interrogada de nuevo hasta el 14 de febrero y no se realizaron más investigaciones, según el informe.

Reacciones y cambios propuestos

El documento 'establece una verdad de extrema gravedad: la cadena de protección falló', escribió Lecornu en la red social X, destacando que, pese a que las primeras diligencias, se trataron de 'manera eficaz', 'el resto del procedimiento estuvo marcado por una sucesión de errores'.

El caso provocó una oleada de críticas y protestas sobre la protección de los menores en Francia.

El primer ministro, que niega una falta de medios en el caso de Lyhanna, reiteró su voluntad de modificar la ley para permitir condenar a cadena perpetua a los 'violadores en serie de niños'.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, que rechazó dimitir, ya advirtió que propondría sanciones contra magistrados si se confirmaban errores profesionales.

Darmanin ordenó además revisar antes del 14 de julio las 70,000 denuncias en vigor por agresiones sexuales a menores, que ya llevaron a la detención de 134 personas, según una fuente gubernamental.

Reaccionando a este anuncio, el abogado de los padres de Lyhanna, François Roujou de Boubée, dijo que espera que 'nadie se deje engañar'. 'Es imposible, a menos que se haga mal el trabajo', afirmó.

El magistrado insistió en la falta de medios de gendarmes, policías, magistrados y secretarios judiciales 'aplastados bajo montones de expedientes por tratar'.

El abogado de la familia de Rosa, Pierre Debuisson, anunció varias denuncias: contra el Estado por 'falta grave', contra el ministro de Justicia, contra los fiscales de Toulouse y Auch y contra los investigadores de la gendarmería.