Hallan dos niños muertos dentro de un auto en plena ola de calor en Francia

Los bomberos de la ciudad intervinieron tras recibir una llamada de emergencia. ( SHUTTERSTOCK )

Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos este lunes por la tarde dentro del auto de su familia en un aparcamiento residencial de Carpentras, en el sureste de Francia, en plena ola de calor, indicó la fiscalía.

"Las causas de la muerte están por determinar, pero la principal pista es la ola de calor", indicó a AFP la fiscal de Carpentras, Hélène Mourges.

La madre de los niños fue atendida por los servicios de emergencia y aún no ha prestado declaración, precisó la representante del ministerio público.

Los bomberos indicaron a AFP que descubrieron "a dos niños en parada cardiorrespiratoria tras haber recibido una llamada hacia las 13H20 horas".

La mitad de Francia se encuentra este lunes en alerta roja por ola de calor, cuya "intensidad" excepcional recuerda a la de 2003, cuando murieron cerca de 15,000 personas, según el servicio meteorológico Météo Francia.

Aunque Carpentras está en alerta naranja, Météo France anunció temperaturas de hasta 39ºC en esta localidad.

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, indicaron las autoridades.

Al menos otras 13 personas se ahogaron durante el fin de semana en Francia, según Protección Civil.

OMS: proteja a los bebés y los niños

La Organización Mundial de la Salud recomienda, cuando se registran olas de calor:

No deje nunca a los niños y los animales dentro de un vehículo aparcado durante mucho tiempo, ya que las temperaturas pueden elevarse rápidamente hasta niveles peligrosos.

durante mucho tiempo, ya que las temperaturas pueden elevarse rápidamente hasta niveles peligrosos. Los niños y los bebés no deben permanecer a la luz directa del sol durante las horas de más calor, sino que deben estar a la sombra o en un lugar interior. La sombra puede reducir la sensación de calor en más de 10 °C.