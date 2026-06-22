La ola de calor se recrudece en Europa

Las playas son parte de los refugios de los europeos en medio de la ola de calor. ( EFE )

El calor asfixiante que golpea el oeste de Europa, vinculado al cambio climático, se recrudecerá a partir de este lunes, obligando al cierre de escuelas, la anulación de trenes y a una mayor vigilancia en los hospitales.

Se trata de la segunda ola de calor para millones de europeos en menos de un mes. Según el consenso científico, el cambio climático provocado por la actividad humana hace más intensos los fenómenos meteorológicos extremos.

El nuevo episodio, más duradero que el de mayo, recuerda a la ola de calor de agosto de 2003, que marcó Europa con más de 70.000 muertos durante sus dos semanas de duración.

Urgencias, vigilantes

Francia es el epicentro este lunes. El servicio meteorológico Météo France decretó la alerta roja, la máxima posible, en la mitad del país, donde viven más de 35 millones de habitantes.

Durante la madrugada del lunes, ya se batieron récords de calor en ciudades del oeste como Tours, con 24,8ºC, y Poitiers, con 24,6ºC.

París amanecía este lunes con 25ºC, señala el instituto, que prevé temperaturas de entre 36ºC y 43ºC para estas primeras horas del verano boreal. El mercurio no debería bajar antes de finales de semana.

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, según las autoridades. Y otras trece personas se ahogaron durante el fin de semana en distintas partes del país.

La ministra de Sanidad, Stéphanie Rist, alertó de "un enorme aumento" del número de llamadas a los servicios de emergencia, aunque el sistema sanitario no estaría "particularmente bajo tensión" por el momento.

Aulas sofocantes

Más de 800 de las 60,000 escuelas del país permanecerán cerradas este lunes, mientras que otras 1.800 debían ajustar su horario lectivo, según informó el ministerio de Educación.

Desde la semana pasada, otros centros educativos han sugerido a los padres que mantengan a sus hijos en casa o que los recojan a la hora del almuerzo para sacarlos de las aulas sofocantes.

"La semana pasada, en el aula los niños estaban a 32ºC (...) Todo el mundo cree que es normal, pero un día acabaremos dando clase en los pasillos del supermercado" de enfrente, lamentó una profesora de Burdeos, que pidió el anonimato.

Trenes anulados

La región de París anuló un tren de cada diez de manera preventiva. La víspera, la compañía SNCF recomendó a las personas "vulnerables" evitar tomar el tren.

Más al norte, en Bélgica, esta semana podría ser "la más calurosa jamás registrada", con una temperatura media superior a 27°C, según David Dehenauw, responsable de las previsiones en el instituto meteorológico IRM.

Algunos trenes en horas punta fueron cancelados el lunes y el martes en este pequeño país, donde este tipo de transporte es muy popular, indicó la SNCB, la compañía nacional de ferrocarriles.

En Países Bajos, las temperaturas podrían subir hasta los 37°C de aquí a finales de semana, según las previsiones locales. Un "código amarillo" está vigente en todo el país debido a un "calor desagradable y agobiante".

Calor persistente e "intenso"

La ola de calor también golpea al resto de Europa, del Reino Unido, donde se esperan las temperaturas más altas miércoles y jueves, a los Balcanes, donde el termómetro podría alcanzar los 38ºC en Macedonia del Norte.

En España, el servicio meteorológico Aemet advirtió en la red social X de "temperaturas muy altas para la época tanto de día como de noche", y aunque el calor bajará el jueves, "seguirá siendo intenso".

Lo mismo ocurre en Portugal, donde el día más caluroso debería ser el martes, según la agencia meteorológica portuguesa, que decretó la alerta naranja, la segunda más alta, en tres distritos del interior del país.

El calor también debería mantenerse hasta el próximo fin de semana en los países alpinos de Suiza y Austria.

Descargas Archivo Sin Nombre En SACS