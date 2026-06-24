Alemania dice a Rusia que el apoyo europeo a Ucrania "no flaquea"

El canciller alemán Friedrich Merz asiste a una rueda de prensa durante una reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los países del E5 en la Cancillería en Berlín, Alemania. ( EFE/EPA/FILIP SINGER )

Los aliados europeos quieren enviar "una fuerte señal de apoyo a Ucrania" en la cumbre de la OTAN en Ankara en julio, dijo el jefe de gobierno alemán Friedrich Merz al recibir a sus homólogos de Francia, Reino Unido, Italia y Polonia en Berlín.

"El gobierno federal (alemán) propone que, como aliados europeos en la OTAN, aportemos a Kiev un fuerte compromiso financiero", afirmó.

"El mensaje dirigido a Rusia es el siguiente: Ucrania sigue siendo fuerte, el apoyo de Europa no flaquea", declaró a periodistas en Berlín.

A favor de Ucrania

También destacó que durante el G7 celebrado la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump dio un giro a favor de Ucrania.

"Estamos más unidos que nunca en el plano transatlántico, y esperamos que Moscú saque conclusiones. Es hora de entablar negociaciones de paz", opinó el canciller.

El presidente francés, Emmanuel Macron, coincidió con él.

"Por primera vez en 18 meses, todos los miembros del G7 hemos firmado juntos el mismo texto y los estadounidenses, junto con nosotros, han dicho que apoyan la integridad territorial y la soberanía ucraniana", destacó, y llamó a "consolidar" estos logros durante la cumbre de la OTAN.