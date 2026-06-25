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Israel dice que solo retirará sus tropas de Líbano después de que Hezbolá se desarme

Bajo presiones estadounidenses, Líbano entabló negociaciones directas en abril con Israel en Washington

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    Israel dice que solo retirará sus tropas de Líbano después de que Hezbolá se desarme
    Israel ataca a Hezbolá el pasado mes en la continuación de una confrontación que se mantiene al margen del acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos. (EFE)

    Israel afirmó este jueves que solo retirará sus tropas del sur del Líbano una vez que el movimiento proiraní Hezbolá se desarme, aunque ambos países participan en negociaciones en Washington promovidas por Estados Unidos.

    El ejército israelí ha lanzado ataques aéreos generalizados en Líbano y ha enviado tropas al sur del país después de que Hezbolá entrara en la guerra de Oriente Medio en venganza por la muerte del entonces líder supremo iraní Alí Jamenei en el primer día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra territorio iraní.

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    "No retiraremos nuestras fuerzas del sur del Líbano mientras Hezbolá siga siendo una amenaza, no se desarme y no se desmilitarice", dijo el portavoz gubernamental israelí David Mencer en una rueda de prensa.

    • Bajo presiones estadounidenses, Líbano entabló negociaciones directas en abril con Israel en Washington.
    • La última ronda de conversaciones de tres días concluirá este jueves.

    Acerca de este diálogo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que los dos vecinos están cerca de alcanzar un "compromiso de intenciones".

    El portavoz gubernamental israelí no lo ha mencionado

    "Dejamos muy claro que nuestra responsabilidad es para con nuestros ciudadanos del norte y para con todo Israel, y que no permitiremos que ninguna fuerza terrorista se acerque a nuestra frontera, lo que significa que cualquier redespliegue de las fuerzas FDI se producirá después, no antes, sino después de la desmilitarización del sur del Líbano y el desarme de Hezbolá", dijo Mencer sobre las Fuerzas de Defensa de Israel.

    "Ya hemos estado en esta situación en 2024", afirmó. "Se suponía que Hezbolá debía haber sido desarmado. No fue así", añadió.

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