París prohíbe el consumo de alcohol a partir del viernes por la ola de calor
Las autoridades también advirtieron de la saturación hospitalaria ya que el número de ingresos "no cesa de aumentar"
El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa y el área metropolitana están cerca de la "saturación" y anunció la prohibición del consumo de alcohol a partir del mediodía del viernes.
Saturación en hospitales
"Estamos llegando a una 'saturación' de los centros hospitalarios", declaró el prefecto de policía, que destacó que el número de ingresos "no cesa de aumentar".
- La autoridad mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en París a partir del mediodía del viernes.