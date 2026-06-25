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Ola de calor
Ola de calor

París prohíbe el consumo de alcohol a partir del viernes por la ola de calor

Las autoridades también advirtieron de la saturación hospitalaria ya que el número de ingresos "no cesa de aumentar"

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    París prohíbe el consumo de alcohol a partir del viernes por la ola de calor
    El hierro de la Torre Eiffel quema. A sus pies, cientos de turistas se disputan los escasos metros de sombra del Campo de Marte, se refugian bajo los brumizadores de las fuentes o se abanican con lo que encuentran mientras consultan el móvil. (EFE/ CARMEN MENÉNDEZ)

    El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa y el área metropolitana están cerca de la "saturación" y anunció la prohibición del consumo de alcohol a partir del mediodía del viernes.

    Saturación en hospitales

    "Estamos llegando a una 'saturación' de los centros hospitalarios", declaró el prefecto de policía, que destacó que el número de ingresos "no cesa de aumentar".

    • La autoridad mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en París a partir del mediodía del viernes.
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