París prohíbe el consumo de alcohol a partir del viernes por la ola de calor

El hierro de la Torre Eiffel quema. A sus pies, cientos de turistas se disputan los escasos metros de sombra del Campo de Marte, se refugian bajo los brumizadores de las fuentes o se abanican con lo que encuentran mientras consultan el móvil. ( EFE/ CARMEN MENÉNDEZ )

El prefecto de policía de París, Patrice Faure, advirtió este jueves que los hospitales de la capital francesa y el área metropolitana están cerca de la "saturación" y anunció la prohibición del consumo de alcohol a partir del mediodía del viernes.

Saturación en hospitales

"Estamos llegando a una 'saturación' de los centros hospitalarios", declaró el prefecto de policía, que destacó que el número de ingresos "no cesa de aumentar".

La autoridad mencionó que se adoptaron diversas medidas de prevención, comenzando por un decreto que prohíbe el consumo de alcohol en París a partir del mediodía del viernes.