Los sindicatos de docentes franceses convocan una huelga por un calor "inaceptable"

Turistas usan sombrillas para protegerse del sol a orillas del río Sena, en París, Francia, el 25 de junio de 2026. Desde comienzos de esta semana, Francia registra temperaturas inusualmente altas para esta época del año. Al menos 48 personas han muerto ahogadas en todo el país cuando intentaban escapar del calor, informaron las autoridades. ( EFE )

Los sindicatos de docentes en Francia llamaron este jueves a la huelga para protestar contra "unas condiciones de trabajo inaceptables", mientras una intensa ola de calor bate récords de temperatura en el país.

Con la mayor parte de Francia en alerta roja, se espera que la ola de calor alcance su punto máximo el jueves.

La mayoría de las escuelas francesas no están equipadas con aire acondicionado, y alrededor de 3,500 centros permanecieron cerrados este jueves.

Miles de escuelas más se vieron obligadas a adaptar sus horarios, y muchas de las que siguieron abiertas tuvieron dificultades para enseñar al alumnado en sofocantes aulas.

Un cartel pegado el jueves en la puerta de una escuela en el este de París decía: "Las temperaturas en las aulas alcanzaron entre 32°C y 34°C a las 8 de la mañana".

"La salud del personal y del alumnado, así como sus condiciones de trabajo, están corriendo peligro", señalaron los sindicatos en un comunicado conjunto.

Denuncias de sindicatos

Las centrales denunciaron "una clara falta de preparación" ante las olas de calor. "Desde hace 48 horas, recibimos cada vez más alertas de nuestros compañeros sobre las condiciones en las que trabajan", indicaron.

Los sindicatos mencionaron "desmayos", un aumento de las visitas a la enfermería escolar y de los traslados a urgencias, así como "un repunte en los partes de salud y seguridad en el trabajo".

"Ante el empeoramiento de la situación y la inacción del Gobierno", los sindicatos señalaron que habían presentado preavisos de huelga.

También animaron al personal a recurrir a las medidas ya existentes, como ejercer su derecho de retirada del puesto de trabajo en caso de peligro grave e inminente.