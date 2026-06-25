La UE extiende otro año las sanciones económicas a Rusia por la invasión de Ucrania

Bruselas presentó hace menos de dos semanas su vigesimoprimer paquete de sanciones contra Rusia. En la imagen, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó este jueves por un período adicional de 12 meses, hasta el 31 de julio de 2027, las medidas restrictivas impuestas a Rusia por sus "continuas acciones" que "desestabilizan la situación en Ucrania".

La medida se produce tras el Consejo Europeo celebrado los días 18 y 19 de junio, en el que los líderes de la UE acordaron prorrogar las sanciones económicas contra Rusia otro año, explicó el Consejo en un comunicado.

Estas medidas económicas, introducidas en 2014 a raíz de la anexión rusa de la península ucraniana de Crimea y las primeras ocupaciones en la región de Dombás, se ampliaron considerablemente a partir de febrero de 2022 en respuesta a la agresión militar "no provocada, injustificada e ilegal" de Rusia contra Ucrania.

Sanciones en sectores clave

Las medidas vigentes abarcan sectores clave como el comercio, las finanzas, la energía y la tecnología de doble uso.

También incluyen la prohibición de la importación o transferencia por vía marítima de petróleo crudo y determinados productos petrolíferos de Rusia a la UE, la prohibición de realizar transacciones con varias instituciones financieras y proveedores de servicios de criptomonedas en Rusia y en terceros países.

Igualmente, la suspensión de las actividades de radiodifusión y de las licencias en la UE de varios medios respaldados por el Kremlin, que los Veintisiete consideran que desinforman.

Además, se contemplan medidas específicas que permiten a la UE contrarrestar la elusión de las sanciones.

La UE aseguró que mantendrá las sanciones actuales y que está dispuesta a adoptar medidas adicionales mientras Rusia continúe "con sus acciones ilegales y sus violaciones de las normas fundamentales del Derecho internacional, incluida, en particular, la prohibición del uso de la fuerza".