Rusia y Ucrania intercambian 160 prisioneros de guerra de cada bando

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, anunció en su cuenta oficial de X la liberación y llegada de 160 militares ucranianos tras permanecer cautivos desde 2022. ( EFE/ PRESIDENTE ZELENSKI EN X )

Ucrania y Rusia intercambiaron este viernes 160 prisioneros de guerra de cada bando, anunciaron Moscú y Kiev.

En redes sociales, el ministerio ruso de Defensa indicó que "160 militares rusos regresaron", y que "160 prisioneros de guerra ucranianos fueron devueltos a cambio".

Confirmación de Zelenski

La información fue confirmada por el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, quien precisó que "todos" los suyos "estaban en cautiverio desde 2022", cuando arrancó la invasión rusa.

Los canjes de prisioneros son uno de los pocos ámbitos de cooperación entre Rusia y Ucrania, y el único resultado tangible de las negociaciones entre ambos países.

Según Kiev, más de 15,000 civiles ucranianos están en cárceles rusas.