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Capital ucraniana enfrenta ataque con misiles balísticos

Desde el inicio de la invasión, Rusia ha intensificado sus ataques, convirtiendo el conflicto en el más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial

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    Capital ucraniana enfrenta ataque con misiles balísticos
    Dos personas murieron en ataques ucranianos contra las ciudades rusas de Volgogrado y Bélgorod (FUENTE EXTERNA)

    La capital ucraniana enfrentó un ataque con misiles balísticos la madrugada del domingo, informaron el ejército de Ucrania y el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko.

    "Las fuerzas de defensa aérea operan en la capital. Permanezcan en los refugios", instó Klitschko a la población en Telegram.

    Periodistas de la AFP escucharon explosiones y observaron varios destellos en el cielo.

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    La víspera, dos personas murieron por bombardeos rusos en las regiones de Dnipropetrovsk, en el centroeste, y Sumi, en el norte.

    Bombardeos en Ucrania y Rusia

    Asimismo, dos personas murieron en ataques ucranianos contra las ciudades rusas de Volgogrado (sudoeste) y Bélgorod (oeste).

    • Una tercera persona murió en Horlivka, en la región ucraniana de Donetsk, controlada por Moscú

    Rusia ataca a Ucrania con bombardeos casi diarios desde el inicio de la invasión lanzada en febrero de 2022, que ha degenerado en el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

    Ucrania intensificó por su lado sus represalias contra Rusia y los territorios ocupados por Moscú en el este.

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