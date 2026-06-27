De Alemania a Dinamarca, récords históricos de temperaturas en Europa

Al menos 193 millones de habitantes en Europa, entre ellos 75 millones en Alemania, experimentaron temperaturas superiores a los 35 °C ( FUENTE EXTERNA )

Una gran parte de Europa afrontó este sábado una nueva jornada sofocante, con récords de temperatura en Alemania y Dinamarca, en medio de una ola de calor que deja decenas de muertos y pone a prueba los sistemas de salud.

El calor extremo que durante la semana atenazó Francia, el sur de Inglaterra, España e Italia se está desplazando hacia el noreste del continente, pero la alerta máxima sigue vigente en Alemania, Austria, Hungría y Suiza.

Al menos 193 millones de habitantes en Europa, entre ellos 75 millones en Alemania, experimentaron temperaturas superiores a los 35 °C en algún momento del sábado, según cálculos de la AFP, en aumento con respecto a las previsiones anteriores.

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Decenas de personas han muerto en los últimos diez días, tanto por enfermedades relacionadas con el calor como por accidentes de ahogamiento, y los servicios de emergencia de varios países señalan que sus instalaciones están saturadas.

En Francia, "observamos un número de fallecimientos superior a lo normal", declaró el sábado la ministra de Salud, Stéphanie Rist.

El país ha contabilizado 74 muertes por ahogamiento desde el 18 de junio tanto en estanques, ríos y arroyos, como en piscinas privadas, anunció por su parte el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

El calor llevó a cancelar fiestas callejeras y festivales de música en Francia, Alemania y Países Bajos, aunque la Marcha del Orgullo se realizó en Budapest pese a las advertencias.

Incluso la semana de la moda masculina de París, que concluye el domingo, se ha visto afectada una polémica en torno a una gigantesca ola artificial en el desfile de Louis Vuitton.

Numerosos internautas denunciaron el despilfarro de agua. Pero LVMH, propietaria de Louis Vuitton, aseguró que será "reinyectada en la red de saneamiento".

Temperaturas récord en Europa

Los expertos señalan que un "domo de calor" de aire del norte de África está causando estas condiciones extremas y aunque el fenómeno en sí no es inédito, sí lo son las temperaturas.

Dinamarca registró 37 ºC el sábado, algo sin precedentes desde el inicio de las mediciones meteorológicos en 1874.

La República Checa también reportó el sábado su récord absoluto de temperatura: 40,6 °C. Y Alemania batió un nueva marca, con 41,5 °C.

Suiza, por su parte, superó por tercer día consecutivo el registro del día más caluroso medido en junio, con 39 °C en la ciudad de Basilea.

Suiza y Francia apagaron reactores nucleares, ya que el agua utilizada para refrigerarlos corría el riesgo de sobrecalentar los ríos cercanos.

"Lo que es especialmente pesado para la gente es que de noche no refresca. Muchas regiones de Alemania tendrán de nuevo noches tropicales", señaló el servicio meteorológico alemán (DWD).

En toda Europa, cualquier medio es bueno para combatir el calor: refugiarse en una iglesia, dormir en el sótano, resguardarse en una tienda de productos congelados, o sentarse junto a una fuente.

Denis Ovdyienko, mensajero, contó a la AFP el viernes en Bratislava que le costaba mantenerse fresco y que tenía que recurrir a las fuentes públicas.

"Siento que todo está caliente. La calle está caliente, mi teléfono está caliente, mi cabeza está caliente, todo está caliente", afirmó el joven de 26 años.

Saturación en hospitales

En la región parisina, las llamadas a los servicios de urgencias médicas han aumentado un 80% en la última semana.

El responsable de salud en el municipio de París, Antoine Alibert, indicó el sábado que los hospitales de la capital francesa atraviesan una "saturación excepcional".

Se ve en "las camillas que se acumulan en los pasillos", dijo, y añadió: "Estamos inmersos en plena crisis sanitaria".

Según APHP (que nuclea a los hospitales parisinos), el sistema de emergencia operó el sábado "a un nivel excepcionalmente elevado, por décimo día consecutivo".

Los mayores de 75 años constituyeron el grueso de la atención de urgencia, pero también fue elevado el número de consultas pediátricas.

Las olas de calor repetidas son un marcador inequívoco del cambio climático, causado principalmente por la quema de energías fósiles por parte de los humanos, y que van a ser más frecuentes, más largas y más intensas.

Alemania y Francia esperan un descenso de la temperatura a partir del domingo, pero en Europa del Este se preparan para días difíciles.

Rumania prevé calor extremo de lunes a miércoles. Y la vecina Moldavia prohibirá la circulación de vehículos de más de 12 toneladas entre las 10H00 y las 20H00 en las carreteras nacionales entre el 28 de junio y el 1 de julio.