Europa registra más de 1,300 muertes adicionales atribuibles a la ola de calor, según la OMS

Residentes de Cracovia y de las zonas cercanas pasan el día refrescándose en las piscinas flotantes de Zakrzówek durante una calurosa jornada de verano en Cracovia, en el sur de Polonia, el 28 de junio de 2026. Desde primeras horas de la mañana, numerosas personas hicieron fila para acceder a las piscinas. Zakrzówek, ubicado al sur de Cracovia, cerca del campus de la Universidad Jaguelónica, es un lugar muy concurrido durante los días de altas temperaturas. (Polonia, Cracovia). ( EFE )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo que desde el 21 de junio se registraron más de 1,300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

Decenas de millones de personas soportan este fin de semana temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó durante la semana en los países occidentales y ahora avanza hacia el este.

En Francia, las autoridades de salud anunciaron este domingo que desde el 24 de junio ya se registraron en Francia unas 1,000 muertes más de lo habitual.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó en una publicación en X que "en este momento, 150 millones de personas viven bajo un calor extremo, cientos han fallecido, las escuelas están cerradas y las redes eléctricas están colapsando".

Tedros agregó que "se registraron más de 1,300 muertes adicionales desde el 21 de junio relacionadas con las altas temperaturas en Europa".

Asesino silencioso

"El estrés por calor suele denominarse el 'asesino silencioso', y los hogares, lugares de trabajo y escuelas europeos no fueron construidos para soportar estas temperaturas", afirmó.

Se prevé que al menos 191 millones de personas sufran temperaturas de al menos 35 °C el domingo en Europa, con máximas especialmente altas en Alemania, la República Checa, Hungría y Polonia, según proyecciones de AFP.

República Checa registró este domingo otro récord de temperatura con 41.1 ºC en Doksany, al norte de Praga, informó el instituto meteorológico local (CHMI), después de que el sábado la localidad marcara un máximo en las mediciones de 40.6 °C.