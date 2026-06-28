El papa León XIV expresa su solidaridad a los venezolanos y agradece a los rescatistas

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus, la tradicional oración dominical, desde la ventana de su despacho con vistas a la plaza de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, el 28 de junio de 2026 ( EFE )

El papa León XIV expresó este domingo su solidaridad con los venezolanos golpeados por los terremotos que han dejado más de 1,400 muertos en el país y agradeció la labor de los rescatistas que trabajan para ayudar a millones de damnificados.

"Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales", dijo el papa en un mensaje en español tras el rezo del Ángelus.

El sumo pontífice también deseó el "eterno descanso de los fallecidos" en los terremotos y transmitió su "cercanía espiritual" a sus familiares y a los damnificados por esta "tragedia".

"Asimismo manifiesto mi gratitud y aliento a cuantos trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia", dijo.

El doble sismo que sacudió Venezuela deja hasta ahora más de 1,400 muertos, 50,000 desaparecidos -según la ONU- y millones de damnificados, cuando están por cumplirse las 72 horas cruciales para encontrar sobrevivientes.

El estado costero de La Guaira -vecino a Caracas- es el más golpeado por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que el miércoles a las 18h04 de Caracas sacudieron el país con segundos de diferencia.

Muertos de españoles aumenta

El número de españoles fallecidos en los terremotos registrados el pasado miércoles en Venezuela asciende a nueve, mientras que 131 siguen desaparecidos, según fuentes del Ministerio español de Asuntos Exteriores.

El Gobierno venezolano ha contabilizado hasta el momento 1,430 muertos, 3.238 heridos y 3,142 familias damnificadas tras los seísmos.

Venezuela continúa viviendo horas cruciales para el rescate de las víctimas que quedaron atrapadas tras el desplome de varios edificios, especialmente en el estado de La Guaira, debido a los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles.

El ministerio español insiste en que todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del ministerio y de la embajada en Caracas están abiertas y pide a los españoles en Venezuela que las utilicen.

Los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presentes en Venezuela pudieron rescatar con vida el sábado a dos personas atrapadas bajo los escombros, según informó el Ministerio de Defensa.

Uno de los rescatados había permanecido casi 72 horas atrapado en un edificio destruido por los terremotos en la zona residencial Vistamar de La Guaira, al norte de la capital

Esa es la zona en la que los 59 efectivos de la UME desplazados a Venezuela participan en el operativo de emergencia desplegado para trabajar en las labores de búsqueda y rescate de víctimas.

Estos rescates se suman a otros tres -una persona mayor y sus dos nietos- efectuados por el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) entre los escombros de otro edificio derrumbado, según informó el Servicio de Emergencias 112 de Madrid.