Un rayo impacta la Torre Eiffel y un fotógrafo capta el impresionante momento en video

El cineasta y fotógrafo francés Sylvain Leser registró el instante en que una descarga eléctrica alcanzó el emblemático monumento durante una tormenta en París. ( INSTAGRAM DE SYLVAIN LESER )

Un impresionante video captó el momento exacto en que un rayo impactó la cima de la Torre Eiffel durante la tormenta que atravesó la capital francesa la noche del sábado 27 de junio.

Las imágenes fueron registradas por el cineasta y fotógrafo francés Sylvain Leser, quien logró captar la espectacular descarga eléctrica sobre el monumento más emblemático de París. El video, compartido en sus redes sociales, rápidamente se viralizó por la fuerza de la naturaleza y la belleza de la escena.

Al publicar las imágenes, Leser describió la emoción que sintió al presenciar el fenómeno.

Medidas de seguridad

"La tormenta de este sábado 27 de junio nos ha hecho muchísimo bien a todos. No les puedo describir la emoción que sentí cuando vi un rayo impactar de lleno la Torre Eiffel", dijo

Agregó: "Tenía que mostrárselo, así que aquí les dejo este pequeño video. La continuación llegará muy pronto. La luz estaba mágica esa noche", escribió Sylvain Leser.

Aunque el impacto resulta espectacular, la Torre Eiffel está preparada para este tipo de fenómenos. Con una altura de 330 metros, incluyendo su antena, el monumento cuenta con un sistema de pararrayos que canaliza las descargas eléctricas hacia el suelo, por lo que recibe impactos de rayos de forma periódica sin sufrir daños estructurales.

Lass autoridades francesas no reportaron incidentes relacionados con la descarga eléctrica, mientras que el video se convirtió en uno de los contenidos más compartidos del fin de semana en las redes sociales.

Las imágenes muestran el instante en que el destello ilumina el cielo parisino y alcanza la punta de la Torre Eiffel, dejando una de las postales más impactantes de la tormenta que afectó a la capital francesa.