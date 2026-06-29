Burnham, probable sucesor de Starmer, promete una "amplia descentralización" en Reino Unido

El alcalde de Mánchester, Andy Burnham, considerado el principal rival del primer ministro británico. ( FUENTE EXTERNA )

El probable sucesor del primer ministro británico, Keir Starmer, el también laborista Andy Burnham, propuso este lunes transferir más competencias a los alcaldes para impulsar el crecimiento económico, en su primer discurso desde que se supo que aspira a dirigir el gobierno británico.

"Vamos a llevar a cabo el mayor reequilibrio de poderes que nuestro país haya conocido jamás", declaró Burnham desde el emblemático Museo de Historia del Pueblo de Mánchester, ciudad de la que fue alcalde hasta su elección como parlamentario británico el 18 de junio.

El actual primer ministro, Keir Starmer, de 63 años, anunció el 22 de junio su renuncia como líder del Partido Laborista, por lo que también dejará el puesto de jefe de gobierno en las próximas semana y Burnham aparece como probable sucesor.

Starmer precisó tras anunciar su renuncia que seguirá en el cargo de primer ministro hasta la elección de su sucesor.

La caída de Starmer

El primer ministro saliente, que llegó al puesto de jefe de gobierno tras su aplastante victoria en las elecciones legislativas de julio de 2024, tras catorce años de gobiernos conservadores, anunció su dimisión tras perder el apoyo de su partido.

La popularidad de Starmer cayó en picado debido a escándalos y una economía aletargada que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

Burnham, de 56 años, hasta ahora alcalde del Gran Mánchester, es el único candidato declarado por el momento para sucederle.

La victoria de Burnham el 18 de junio en unas elecciones parciales en el norte de Inglaterra le permite optar a la dirección del Partido Laborista para después llegar al puesto de jefe de gobierno.

En ausencia de rivales, Burnham podría ser primer ministro el 17 de julio, tras un periodo de presentación de candidaturas que va del 9 al 16 del mismo mes.

En su discurso de este lunes, apoyándose en su experiencia como alcalde de una gran ciudad del norte del país, como Mánchester, Burnham señaló que "ha llegado el momento de que Whitehall (donde se encuentran las principales oficinas del Gobierno británico) acepte que el crecimiento no puede imponerse desde arriba, sino que solo puede fomentarse desde la base".

En ese sentido, el dirigente laborista pretende crear en Mánchester una nueva estructura descentralizada, denominada "Número 10 Norte", en alusión a la dirección de la residencia oficial del primer ministro, el 10 de Downing Street, en Londres.

El nuevo organismo se encargará de redistribuir "las competencias y los recursos en todo Reino Unido".