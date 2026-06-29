Las funerarias de París, desbordadas tras una ola de calor récord

Las muertes por la ola de calor ha desbordado las funerarias en París. ( FUENTE EXTERNA )

Las funerarias de París registraron este lunes su capacidad máxima por un repunte de decesos durante una ola de calor récord que dejó al menos 1,000 muertos en Francia a finales de la semana pasada.

Francia vivió la semana pasada una ola de calor con temperaturas superiores a 40 ºC durante el día y un récord de noche más calurosa con 22 ºC de media, que alcanzó los 26.4 ºC en París.

La agencia nacional de salud pública dijo el domingo que, desde el miércoles, se registraron unas 1,000 muertes adicionales en comparación con los meses anteriores, pero el balance final puede ser mayor.

El 85% de los fallecidos tenía 65 años o más, señalaron las autoridades. Los aumentos más acusados se registraron en las muertes en el domicilio, especialmente en París y su periferia.

La presidenta de la Federación Nacional de Funerarias, Élisabeth Charrier, indicó este lunes que la ocupación de estas empresas, que suele oscilar entre el 30% y el 45% durante el verano, superó el 66% en todo el país.

En algunos lugares, los depósitos de cadáveres alcanzaron su capacidad máxima, especialmente en los centros urbanos.

"La principal dificultad está en París, donde las dos únicas funerarias están al máximo de su capacidad desde el viernes pasado", dijo Carrier a AFP.

"La gente tiene que salir de París --hacia la periferia cercana o lejana, o incluso más lejos-- para encontrar sitio y poder rendir homenaje a sus seres queridos", agregó.

Tiempo de espera...

La presidenta de las funerarias advirtió de un "efecto dominó" en los próximos días, debido al tiempo de espera para las cremaciones y para los entierros, ya que el personal "no puede cavar las tumbas mucho más rápido".

El primer ministro, Sébastien Lecornu, convocó una reunión de crisis para analizar el impacto de la ola de calor, que alteró la vida cotidiana y obligó al cierre de colegios y lugares turísticos.

La oposición criticó a las autoridades por lo que describió como una falta de preparación ante el clima extremo.

"Debemos arrojar toda la luz posible sobre el gravísimo balance humano que está por venir para determinar las responsabilidades políticas", afirmó la líder ecologista, Marine Tondelier.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, defendió en el diario Le Parisien la respuesta del gobierno a las temperaturas extremas: "Es completamente inédito tener niveles de temperatura así".