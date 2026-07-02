Ocho detenidos en el Reino Unido acusados de drogar y abusar de mujeres de su entorno

La Policía de Reino Unido informó el apresamiento de los hombres que abusaban de las mujeres. ( AFP )

La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) del Reino Unido informó este jueves que detuvo a ocho personas en el marco de una investigación sobre una red internacional de hombres que drogaban y abusaban sexualmente de mujeres de su entorno.

Las acusaciones recuerdan el caso de gran repercusión mediática de la francesa Gisele Pelicot, quien fue drogada y violada por su entonces esposo y por desconocidos durante casi una década.

La NCA afirmó que descubrió una red global compuesta principalmente por hombres sospechosos de delitos similares, conocidos como agresiones sexuales organizadas facilitadas por drogas.

Investigación periodística reveló los hechos

Tras una investigación realizada en 2025 por periodistas alemanes sobre un foro en línea que se utilizaba para facilitar este tipo de delitos, la agencia británica contra el crimen descubrió una red internacional con miembros del grupo identificados en docenas de países de todos los continentes.

Como resultado de la investigación de la NCA sobre la plataforma, cuyo nombre no se reveló, fueron detenidas ocho personas y hay abiertas 14 investigaciones independientes en curso tanto en el Reino Unido como en el extranjero.