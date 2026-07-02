Evacuan a 1,500 personas por un incendio en el sur de Francia

Un avión de extinción de incendios Canadair ayuda a sofocar un incendio mientras el humo se eleva desde un incendio forestal en Pouzols-Minervois, departamento de Aude, en el sur de Francia. ( EFE/EPA/CHLOE REULET )

Las autoridades francesas evacuaron este jueves a unas 1,500 personas en una zona cercana a Perpiñán, próxima a la frontera con España, cuando Francia enfrenta otros incendios en el sur del país días después de una intensa ola de calor.

Estos incendios, de origen humano en 9 de cada 10 casos, encuentran un terreno propicio en las condiciones climáticas extremas que vive actualmente Francia: temperaturas muy altas, vientos fuertes y una vegetación totalmente reseca.

Unas 1,500 personas fueron evacuadas de varios campamentos después de que un incendio se declarara en Sainte Marie la Mer y se propagara a Canet en Roussillon, alcanzando también su zona náutica, indicó la prefectura local.

Un bombero resultó herido leve, precisó a la AFP Edmond Jorda, alcalde de Sainte Marie la Mer.

Focos de incendio

El primer ministro, Sébastien Lecornu, contabilizó 7,000 focos de incendio desde el inicio de la temporada y 8,700 hectáreas ya quemadas, una intensidad y precocidad que van a exigir "mucha resistencia" a los bomberos.

El mayor incendio registrado esta temporada se declaró el miércoles a última hora de la tarde al noroeste de la ciudad de Narbona y siguió avanzando, avivado por el viento, tras haber recorrido ya unas 900 hectáreas.

El gobierno francés está bajo presión acusado de no haber tomado medidas suficientes para enfrentar el cambio climático y las olas de calor. El lunes se enfrentará a una moción de censura, impulsada por diputados ecologistas, que no tiene visos de prosperar.

Las temperaturas deben volver a subir durante el fin de semana, pero "ningún departamento" debería estar en alerta roja por calor extremo, precisó Lecornu, dejando entrever una intensidad menor a la ola de calor que sofocó Francia a finales de junio.