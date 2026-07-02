Marine Le Pen, de normalizar a la ultraderecha a luchar por su supervivencia política en Francia

Marine Le Pen logró instalar a la extrema derecha como un actor ineludible, pero una condena por malversación podría apartarla del "combate" por la presidencia de Francia. ( EFE/ARCHIVO )

Marine Le Pen logró instalar a la extrema derecha como un actor ineludible, al suavizar su imagen sin renunciar a su programa, pero una condena por malversación podría apartarla del "combate de [su] vida": la presidencia de Francia.

La política de 57 años fue condenada en marzo de 2025 a cinco años de inhabilitación inmediata, que le impide presentarse a la presidencial de 2027, pero recurrió y el martes un tribunal de apelación de París anunciará si despeja su futuro político.

"Pase lo que pase el 7 de julio, seguiré librando este combate por Francia, que sigue siendo el combate de mi vida", dijo el miércoles Le Pen, quien hasta su condena en 2025 parecía tener todo a favor para hacerse con las llaves del Elíseo.

El actual presidente centroderechista Emmanuel Macron, que la derrotó en 2017 y 2022, ya no puede presentarse, y los sondeos dan en posición de fuerza a la ultraderecha, cuando el oficialismo y el bloque de izquierdas están divididos en varios candidatos.

Atentado de niña

Su vida de combate empezó en la infancia, como hija del líder histórico de la extrema derecha y fundador en 1972 del Frente Nacional (FN), Jean-Marie Le Pen. Con ocho años, la vivienda familiar en París fue objeto de un atentado, que nunca fue reivindicado.

"Estaba en mi cama cuando explotó una bomba y destruyó por completo el edificio en el que dormíamos. El miedo se evaporó a partir de este momento", confesó Marine Le Pen en diciembre de 2025 en la cadena BMFTV.

Sus primeros pasos en política estuvieron vinculados a su padre, a quien apoyó cuando, a finales de la década de 1980, su madre Pierrette Lalanne lo abandonó bruscamente, antes de posar desnuda en la revista Playboy.

En 2011, la política heredó las riendas del FN y empezó, de forma metódica, a limpiarlo de la imagen racista, homófoba y antisemita de su padre, a quien expulsó incluso en 2015 del partido, una decisión que "nunca" se perdonará, afirmó tras su deceso en 2025.

Mercados, tractores y gatos

Nacida el 5 de agosto de 1968 en Neuilly-sur-Seine, una ciudad acomodada al oeste de París, se labró una imagen popular, con visitas a mercados, subida en tractores o con entrevistas íntimas, en las que se presenta además como una criadora de gatos.

A su vez, vio cómo sus ideas contra los migrantes ganaban terreno en una Francia cada vez más derechizada, pero también en un mundo donde los populistas avanzaban, como en Italia, Brasil y Estados Unidos.

Esta abogada de formación, de inconfundible melena rubia y ojos claros, construyó su ascenso sumando las principales preocupaciones de los franceses como la seguridad o el poder adquisitivo al tradicional discurso antimigrantes de su partido, rebautizado en 2018 como Agrupación Nacional (RN).

Le Pen escogió como bastión Hénin-Beaumont, en la otrora próspera cuenca minera del norte de Francia, desde donde se presentó como una "madre de familia" --tiene tres hijos y dos divorcios-- dispuesta a defender a los franceses más "vulnerables".

"No estaré muerta"

Pero a su vez abogaba por reservar las ayudas sociales a los franceses y acabar con la reagrupación familiar de los migrantes, así como por combatir la "ideología islamista" o prohibir el velo en el espacio público.

A nivel internacional, la invasión rusa de Ucrania en 2022 le hizo distanciarse del presidente ruso, Vladimir Putin, y progresivamente dejó atrás los reclamos más polémicos de su partido, como la salida de Francia del euro.

Consagración última de la normalización, Serge y Beate Klarsfeld, famosos cazadores de nazis, consideraron en 2024 que RN evolucionó "positivamente" respecto a los "judíos" y al "apoyo a Israel", por lo que, en su opinión, se volvió frecuentable.

Si la justicia mantiene su inhabilitación, su protegido Jordan Bardella, de 30 años, podría ser quien recoja los frutos de esta estrategia como candidato de RN a la presidencia, pero Le Pen ya advirtió que no bajará los brazos: "Pase lo que pase, no estaré muerta (...) seguiré librando la batalla por mis ideas".