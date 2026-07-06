Incendios en el sur de Europa obligan a evacuar a miles de personas

Los incendios vuelven a colapsar la vida de miles de personas en el sur de Europa, en medio de un calor intenso. ( AFP )

Cientos de bomberos están combatiendo fuegos que ya arrasaron más de 20.000 hectáreas en Portugal, España, Francia, Grecia y otros países.

El fuego se extiende favorecido por un aumento de las temperaturas, que ya alcanzan los 43 °C en España, tras las olas de calor de mayo y junio, a las que se atribuyen miles de muertes en el continente.

Según los científicos, el cambio climático, provocado por el uso de combustibles fósiles por parte de los seres humanos, está aumentando el riesgo y la gravedad de las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos extremos.

En Francia, un incendio que se declaró el sábado por la noche obligó a modificar el Tour y a evacuar a 10,000 personas, tras haberse propagado por 4,600 hectáreas, según las autoridades.

"El fuego pasó a 300 metros de las casas. Nos sorprendió la rapidez con la que se propagó; era impresionante", dijo Patrice, un vecino de 53 años de Trévillach, a unos 36 km al este de Perpiñán.

La Comisión Europea anunció el envío de cuatro bombarderos de agua que debían llegar este lunes desde Chipre y Suecia, según indicó en X la presidenta de esa instancia, brazo ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen.

Setecientos bomberos se han movilizado en el departamento meridional de Pirineos Orientales, que tendrán que lidiar con las llamas en medio de unas condiciones meteorológicas desfavorables, con viento, sequedad atmosférica y altas temperaturas.

Cinco personas resultaron heridas a causa del incendio, entre ellos dos bomberos, y 50 edificios se vieron afectados, según el prefecto de Pirineos Orientales, Pierre Regnault de la Mothe.

El prefecto aludió a una "situación muy difícil" y el domingo anunció que la tercera etapa del Tour de Francia, entre España y Francia, se celebraría este lunes -como estaba previsto- pero "sin público" en la parte francesa, a causa de la movilización de los servicios de rescate.

Como otros quince departamentos, Pirineos Orientales continúa en alerta naranja por ola de calor este lunes. El mercurio podría alcanzar en algunos lugares los 40 ºC.

En Mont-de-Marsan, en el suroeste del país, el calor hace "sufrir en silencio", comentó Monique, de 82 años.

"Mi jardín se marchita, mis árboles se queman", dijo a la AFP mientras esperaba un autobús. "Estamos en Andalucía, no en las Landas", bromeó. "Habrá que acostumbrarse, esto será cada vez peor, ya lo hemos visto estos últimos años".

"Calor intenso" en España

En España, la ola de calor azota sobre todo al sur y al norte del país y debería durar "al menos hasta el miércoles", según apuntó este lunes la Agencia Nacional de Meteorología (Aemet).

En algunos puntos de Andalucía, en el sur de España, el domingo llegaron a estar a 43 ºC, así como en Extremadura, en el centro-oeste. En Pamplona, en el norte, se espera que los termómetros marquen hasta 39 ºC este lunes, cuando empiezan los San Fermines.

El portavoz de la Aemet, Rubén del Campo, dijo que el riesgo de incendios es "muy alto" por el "calor intenso que continuará prácticamente toda la semana".

En Cataluña, en el noreste peninsular, los bomberos continúan vigilando de cerca un incendio forestal cerca de Gerona. El viernes, el humo empezó a amenazar las turísticas playas de la Costa Brava y llegó hasta la isla de Mallorca, a más de 250 km.

Y en Portugal, donde cuatro regiones del norte y del centro están en alerta roja por calor, las llamas devoraron al menos 13.000 hectáreas de vegetación en Vouzela, en el norte, según las autoridades.

El incendio continúa en fase de extinción, pero "sin riesgo de propagación", indicó Protección Civil.

En Grecia y más allá

En Grecia, un incendio forestal arrasó dos fábricas en Tesalónica, en el norte, lo que obligó a las autoridades a evacuar las inmediaciones y a instar a los vecinos de mantener las ventanas cerradas.

También se registraron incendios de gran magnitud en la isla de Hvar, en Croacia, y en Tale, Albania.

Europa registró temperaturas récord durante una ola de calor en junio, que habría sido "virtualmente imposible" sin el cambio climático, según el grupo de científicos agrupados en World Weather Attribution.

En 2025, la superficie arrasada por los incendios forestales en Europa alcanzó 1,034,550 hectáreas, un récord.