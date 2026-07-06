UE pide a Francia modificar proyecto de ley para prohibir redes sociales a menores

Los expertos coinciden en que el uso de las redes sociales afectan a los adolescentes en su comportamiento y actividad intelectual en sentido general. ( FREEPIK )

La Comisión Europea concluyó el lunes que el proyecto de ley francés para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años vulneraría las normas del bloque si se aprueba en su forma actual.

Los Estados miembros de la Unión Europea tienen derecho a promulgar leyes, pero no pueden invadir las competencias otorgadas al Ejecutivo con sede en Bruselas.

"Compartimos plenamente el objetivo de las autoridades francesas: los menores deben estar mejor protegidos en línea", declaró a la AFP el portavoz de la UE Thomas Regnier.

Sin embargo, la Comisión Europea determinó en un dictamen que el proyecto de ley francés, modificado por el Senado, se superpone a la normativa europea sobre contenidos en línea, conocida como la Ley de Servicios Digitales (DSA), y otorga demasiado poder a los reguladores franceses, según fuentes cercanas al asunto citadas por la AFP.

La edad mínima como factor clave

El dictamen de la UE no impide que Francia establezca una edad mínima, pero ahora debe modificar el proyecto de ley para hacerlo compatible con las normas europeas.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, seguido por varios países, entre ellos Reino Unido el mes pasado.

La UE explora una posible prohibición en todo el bloque después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, encargara a un panel de expertos que analice qué medidas debe tomar Bruselas para proteger mejor a los menores en línea.

También Canadá y Massachusetts busca la prohibición

El abril pasado la Cámara de Representantes de Massachusetts inició el proceso de votación de un proyecto de ley que prohibiría el uso de redes sociales a menores de 14 años, en una de las propuestas más restrictivas de este tipo en Estados Unidos.

La iniciativa también establece que los adolescentes de 14 y 15 años solo podrán utilizar estas plataformas con el consentimiento verificable de sus padres, mientras que a partir de los 16 años podrán acceder sin dicha autorización.