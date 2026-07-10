Los incendios forestales en Francia arrasaron el doble de superficie que el año pasado

El humo se eleva desde un incendio forestal en Ille-sur-Tet, al sur de Francia, que ha arrasado unas 4,600 hectáreas en las estribaciones de los Pirineos franceses y se ha ordenado la evacuación de más de 10,000 personas. ( EFE/EPA/CHLOE REULET )

Los incendios forestales han consumido este año en Francia el doble de superficie que en el mismo período de 2025, declaró este viernes el director general de Seguridad Civil.

Francia enfrenta su tercera ola de calor desde mayo, con parte del oeste bajo alerta roja por las altas temperaturas este viernes, mientras los incendios se propagan en varias regiones del país.

"Desde principios de año, hemos registrado un poco más de 8,000 focos de incendio en nuestro país, que han afectado a una superficie quemada estimada de más de 25,000 hectáreas", declaró el director general de Seguridad Civil, Julien Marion.

"Es aproximadamente el doble de lo registrado el año pasado en la misma fecha", añadió.

Efectos del incendio

En el sureste de Francia, en una zona montañosa del departamento de la Drôme, un incendio que ya ha arrasado 3,700 hectáreas seguía avanzando "lentamente" este viernes, indicó la prefectura.

El Alto Consejo para el Clima de Francia advirtió el jueves que las políticas del país para combatir el calentamiento global son "insuficientes".

En junio, el país registró más de 2,000 muertos atribuibles a la ola de calor y 300 durante las altas temperaturas a finales de mayo, según cifras oficiales.