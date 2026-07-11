Fin de semana abrasador en Francia: autoridades llaman a extremar la vigilancia ante los incendios

Desde finales de junio, Francia vive una ola de calor sofocante. ( EFE/EDGAR SAPIÑA MANCHADO )

Un nuevo fin de semana bajo temperaturas sofocantes: una amplia cuarta parte del país está en alerta roja este sábado 11 de julio debido a una ola de calor que también favorece los incendios, en el primer gran fin de semana de salidas por vacaciones.

Situación actual

Veinticuatro departamentos del centro-oeste, donde viven 22.2 millones de personas, según un cálculo de la Agencia France-Presse (AFP), se encuentran bajo este nivel máximo de alerta de Météo-France, que recomienda una "vigilancia absoluta".

Entre las zonas afectadas se encuentran toda la región parisina, Bretaña, Países del Loira y Centro-Valle del Loira.

Con otros 59 departamentos en alerta naranja, únicamente el sureste y Córcega permanecen relativamente al margen del tercer episodio de este tipo registrado en dos meses.

Para el domingo, Météo-France anunció que situará 37 departamentos en alerta roja por ola de calor, 13 más que el sábado. Entre los nuevos departamentos afectados figuran Yonne, Allier, Charente y Dordoña.

En los mapas publicados a las 16:00 del sábado 11 de julio, Météo-France informó de que 24 departamentos estaban en alerta roja por ola de calor el sábado y 37 el domingo, con temperaturas de entre 35 y 38 °C en la mayoría de las regiones y máximas locales de hasta 39 °C.

"Una masa de aire muy caliente permanece estancada sobre el país durante varios días, principalmente desde el centro-oeste hasta el centro-este, pasando por la región de Isla de Francia, lo que genera un episodio de calor duradero, intenso y generalizado", explicó el instituto meteorológico.

El sábado se esperaban temperaturas de hasta 36 °C en París y Rennes, 38 °C en Burdeos, 35 °C en Ruan y 37 °C en Toulouse. Las temperaturas podrían alcanzar los 39 °C e incluso los 40 °C "de forma local", indicó Météo-France.

Este calor intenso persistirá hasta mediados de la próxima semana.





Con motivo de este fin de semana de grandes desplazamientos, la empresa ferroviaria SNCF indicó que mantendrá un servicio de alta velocidad "normal" durante el puente del 14 de julio, con 3,700 trenes TGV previstos durante el fin de semana. Sin embargo, prevé suprimir uno de cada tres trenes Intercités durante las horas más calurosas del día y ofrecer alternativas de transporte en autobús.

En las carreteras, Bison Futé pidió "redoblar la prudencia" debido al calor en los atascos, que alcanzaron los 900 kilómetros al mediodía.

Los incendios se multiplican. "Nueve de cada diez incendios se deben a actividades humanas. Un segundo de descuido puede amenazar a familias, poner en peligro a quienes nos protegen y destruir nuestros paisajes", advirtió el presidente Emmanuel Macron en un mensaje publicado en X.

Las autoridades no dejarán "pasar nada", aseguró por su parte el ministro del Interior, Laurent Nunez, quien indicó que 32 personas habían sido detenidas desde el comienzo del verano.

Más de 25,000 hectáreas se han quemado desde principios de 2026, casi el doble de la superficie registrada en la misma fecha de 2025, según la Seguridad Civil.

Impacto y consecuencias

Aunque el balance humano no es en absoluto comparable con el de los incendios que dejaron al menos doce muertos en el sur de España, se han registrado fuegos dispersos en numerosas zonas y en varios departamentos del sur de Francia, como Pirineos Orientales y Drôme.

También se han producido incendios en regiones menos acostumbradas a este tipo de emergencias estivales. En La Plaine-sur-Mer, en Loira Atlántico, 220 personas tuvieron que ser evacuadas de un camping y de varias viviendas debido a un incendio de vegetación. En Indre, 900 hectáreas fueron arrasadas por las llamas.

En Saboya, dos pueblos permanecen aislados. Aunque el incendio forestal, que recorrió 60 hectáreas, se encuentra ahora "estabilizado", según la prefectura, serán necesarios varios días de trabajos para asegurar la carretera que conduce hasta ellos.

Las repetidas olas de calor constituyen un indicador inequívoco del cambio climático, causado principalmente por la quema de carbón, petróleo y gas, según han demostrado los climatólogos. Se prevé que estos episodios se multipliquen, con graves consecuencias humanas y económicas y con la necesidad de adaptar las infraestructuras.

Para poder mantener su producción, la central nuclear de Bugey, en el departamento de Ain, obtuvo una exención ambiental relacionada con la temperatura del agua que vierte, según una decisión de la Autoridad de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica publicada en el Diario Oficial.

En el suroeste, 20.000 hogares se quedaron sin electricidad el sábado por la mañana.

El Ejecutivo ha recibido numerosas críticas por su supuesta "falta de preparación" ante las temperaturas extremas Ya se ha registrado un exceso de mortalidad, especialmente entre las personas mayores de 75 años.

Medidas oficiales

Otra consecuencia de las temperaturas extremas es el aumento del número de ahogamientos, aproximadamente un 20 % más que el año pasado, según el Gobierno.

Desde el 19 de junio, 131 personas han muerto ahogadas, entre ellas menores de edad y personas mayores de 60 años, según las autoridades.

Los eventos festivos y el turismo también se han visto afectados por la ola de calor. En París, importantes atracciones turísticas como la Torre Eiffel, el Louvre y el Museo de Orsay adelantaron su cierre a las 16:00.

El prefecto de Policía también ordenó cancelar los populares bailes de bomberos de los días 13 y 14 de julio, así como varios eventos deportivos previstos al aire libre o en lugares sin aire acondicionado.

Además, numerosas ciudades de toda Francia renunciaron a celebrar los fuegos artificiales de la fiesta nacional.