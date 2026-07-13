Aliados de Ucrania se reúnen en París para intensificar la presión sobre Rusia

Con el presidente frances Emmanuel Macron como anfitrión, los aliados acudieronn a París. ( AFP )

El presidente francés, Emmanuel Macron, reunió este lunes en París a los 37 países de la Coalición de Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania, especialmente en defensa antiaérea, frente al rechazo de Rusia que denuncia una "coalición de belicistas".

Una veintena de jefes de Estado y de gobierno, entre ellos los primeros ministros británico, Keir Starmer, y polaco, Donald Tusk, así como el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, llegaron poco antes de las 17H00 (15H00 GMT) a Los Inválidos, un edificio militar histórico que alberga la tumba de Napoleón.

Los demás países están representados a nivel ministerial o por sus embajadores. También están presentes el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, los dos máximos responsables del Ejecutivo europeo, Antonio Costa y Ursula von der Leyen, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Esta coalición, impulsada por Francia y el Reino Unido y compuesta principalmente por países europeos, se ha comprometido a apoyar militarmente a Ucrania, incluso con el envío de soldados sobre el terreno una vez que se alcance un alto el fuego, para disuadir a Rusia de cualquier nueva ofensiva.

Antes de la cumbre, nueve países europeos, junto con Ucrania, crearon una coalición para desarrollar conjuntamente "capacidades antibalísticas", tanto para ayudar a Kiev a defenderse de los masivos ataques con misiles rusos como para mejorar la seguridad de todo el continente.

"Esta acción no está dirigida contra ningún pueblo, sino en defensa del nuestro", subrayaron los líderes de Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, España, Suecia, Ucrania, Países Bajos y el Reino Unido en una declaración conjunta.

"Crear un escudo poderoso en toda Europa es una manera de complementar nuestra defensa", reaccionó en X el presidente ucraniano, destacando que esta coalición lo permitiría "más rápido y a menor costo".

"Con sangre si hace falta"

Antes de reunirse con sus homólogos, el presidente francés alabó el "despertar estratégico" de los europeos y su determinación de "defenderse", un mensaje dirigido a Rusia, pero también a los aliados estadounidenses.

"Europa está en vías de convertirse en una potencia", se felicitó el jefe de Estado, que dejará el Eliseo el próximo año.

"Sí, la paz es nuestro objetivo. Sí, valoramos la libertad y el Estado de derecho. Y sí, estamos dispuestos a luchar para defenderlos. Siempre, y con sangre si hace falta", afirmó Macron en su tradicional y último discurso a las Fuerzas Armadas en vísperas de la fiesta nacional del 14 de julio.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, los tachó de "iluminados y belicistas" y afirmó que "se engañan con la profunda ilusión de poder infligir una derrota estratégica" a Rusia.

Además del apoyo militar a Ucrania, la reunión de la Coalición de Voluntarios también busca aumentar la presión sobre Rusia, incluyendo su flota fantasma de petroleros, para privarla de recursos que financien su esfuerzo bélico.

Esta reunión busca "mostrar que el compromiso de todos los países sigue siendo constante", destacó el comandante supremo de las fuerzas armadas suecas, el general Michael Claesson, a un grupo de periodistas, entre ellos de la AFP.

La Fuerza Multinacional para Ucrania, que debería desplegarse sobre el terreno una vez que cesen los combates, comenzará ejercicios para demostrar su "credibilidad", precisó la presidencia francesa. El primero de ellos debería tener lugar a finales de año, según fuentes concordantes.

La reunión de la coalición debe amplificar un "momento muy fuerte de reconvergencia y unidad transatlántica", pero también de "dinámicas más favorables sobre el terreno para Ucrania", subrayó el Eliseo.

El presidente Donald Trump parece ahora más inclinado a apoyar a Ucrania tras haber sido cercano a su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Ucrania también ha cambiado el curso de los acontecimientos frente a Rusia con ataques casi diarios a sus refinerías y depósitos de petróleo, que desorganizan sus suministro y generan escasez de combustible. También realiza múltiples ataques en Crimea.

El ejército ruso, por su parte, avanza con dificultad en el Donbás (este de Ucrania), a pesar de más de mil muertos y heridos al día, según estimaciones occidentales.