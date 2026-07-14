Ciudad de Croacia restringe la venta de alcohol para frenar a los turistas borrachos

Dubrovnik, Croacia. Una vista panorámica de la ciudad amurallada y el puerto de la ciudad de Dubrovnik. ( SHUTTERSTOCK )

Una turística ciudad de Croacia se convirtió este martes en la primera localidad del país en restringir la venta nocturna de alcohol en las tiendas, con el objetivo de atajar los disturbios provocados por su consumo.

En los últimos años, los medios locales y las redes sociales se llenaron de fotos y videos de turistas muy borrachos bebiendo en las calles, orinando en público, haciendo ruido o molestando a los vecinos, principalmente durante la noche.

En mayo, el Parlamento croata enmendó una ley para permitir que los ayuntamientos puedan fijar los horarios de la venta de alcohol en los comercios para "proteger la salud pública, el orden público, el patrimonio cultural y el medio ambiente".

El Ayuntamiento de la sureña ciudad de Makarska, en la costa adriática, prohibió este martes la venta de alcohol de las 21H00 a las 06H00.

La medida no se aplica ni a bares ni a restaurantes.

"Nuestro objetivo no es imponer prohibiciones por el gusto de prohibir, sino preservar el orden, la paz y un ambiente agradable en nuestra ciudad, tanto para los residentes como para los visitantes", declaró el alcalde, Zoran Paunovic, citado por la agencia HINA.

"Estoy contento de que asumamos el liderazgo en Croacia en este asunto", agregó.

Turismo de borrachera

Makarska, que tiene una población de 13,000 habitantes, recibió a unos 340,000 turistas el año pasado.

El alcalde de Split, otro popular destino vacacional, también conocido por el turismo de borrachera, también anunció que restringiría la venta de alcohol.

Split, a unos 400 km al sur de la capital, Zagreb, se yergue en torno al antiguo palacio del emperador romano Diocleciano.

La ciudad de Zadar, en la costa, y la isla de Hvar también afirmaron que estudian adoptar medidas similares.

El turismo es un elemento clave para la economía de Croacia, y contribuye al 20% de su PIB aproximadamente.

El año pasado, el país, de 3.8 millones de habitantes, recibió a cerca de 22 millones de turistas.