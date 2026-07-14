Lo sujetó con todas sus fuerzas: esposa cuenta cómo evitó que su marido fuera expulsado de un avión

El pasajero afectado fue identificado por varios medios como Ljubiša Karovic, de 61 años. Según relató su esposa, Svetlana Grkovic, el hombre ocupaba el asiento junto a la ventanilla cuando esta se desprendió repentinamente. ( FUENTE EXTERNA )

La rápida reacción de una mujer evitó una tragedia cuando la ventanilla de un avión de Ryanair se desprendió en pleno vuelo y su esposo fue parcialmente succionado hacia el exterior de la aeronave.

El incidente ocurrió el pasado viernes 10 de julio durante el vuelo FR1879, operado por Malta Air para Ryanair, que había despegado de Salónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania. La aeronave tuvo que regresar al aeropuerto de origen tras la emergencia.

El pasajero afectado fue identificado por varios medios como Ljubiša Karovic, de 61 años.

Según relató su esposa, Svetlana Grkovic, el hombre ocupaba el asiento junto a la ventanilla cuando esta se desprendió repentinamente, provocando que parte de su cuerpo fuera arrastrada hacia la abertura.

Grkovic explicó que reaccionó de inmediato y logró sujetarlo por las piernas para impedir que fuera expulsado del avión. Instantes después, otros pasajeros acudieron en su ayuda y entre todos consiguieron introducirlo nuevamente en el interior de la cabina.

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Descompresión y momentos de pánico

De acuerdo con reportes de medios internacionales que citan a pasajeros y autoridades, el desprendimiento de la ventanilla provocó una descompresión de la cabina, lo que activó la caída automática de las máscaras de oxígeno y generó momentos de pánico entre los ocupantes del vuelo.

Karovic fue trasladado al hospital universitario Ahepa, en Salónica, donde recibió atención médica.

El consulado de Serbia informó que las lesiones sufridas no ponían en riesgo su vida. Sin embargo, medios que entrevistaron a la familia señalaron que el hombre sufrió quemaduras, lesiones en una mano y permanecía en estado de shock.

Ryanair confirma el incidente

Ryanair confirmó que el avión regresó a Salónica poco después del despegue luego de que "una ventanilla de pasajero se desprendiera durante el vuelo".

La aerolínea indicó que la aeronave aterrizó sin inconvenientes, que los pasajeros regresaron a la terminal y que el hombre lesionado recibió asistencia médica en tierra. Asimismo, informó que dispuso un avión de reemplazo para trasladar al resto de los viajeros a Memmingen.

Investigación en curso

Las autoridades aún investigan la causa exacta del desprendimiento de la ventanilla.

Medios griegos y reportes recopilados por Reuters señalaron que una pieza del motor habría impactado la ventanilla poco después del despegue, aunque esa hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente como la causa del incidente.

Boeing informó que colabora con la investigación.

El avión involucrado fue identificado en reportes de aviación como un Boeing 737-800. La base de datos Aviation Safety Network registró el hecho como un accidente ocurrido el 10 de julio de 2026, en el que se produjo una falla de motor, la rotura de una ventanilla y la posterior descompresión de la cabina.