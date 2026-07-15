Musk afirma que Le Pen, candidata de extrema derecha, es "la última esperanza de Francia"

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, expresó su apoyo a la candidata presidencial de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen. ( AFP/ARCHIVO )

El hombre más rico del mundo, Elon Musk, expresó este miércoles su apoyo a la candidata presidencial de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, después de que ella decidiera presentarse a las elecciones a pesar de haber sido condenada por malversación de fondos.

"Ella es la última esperanza de Francia", escribió en X, la plataforma de redes sociales de su propiedad, donde tiene 240 millones de seguidores, al compartir una fotografía de Le Pen.

El popular empresario ya había mostrado anteriormente su apoyo a Le Pen, pero esta parece ser la primera vez que lo hace desde que ella confirmó oficialmente su candidatura para las elecciones del próximo año.

Musk también había respaldado previamente al partido de extrema derecha alemán AfD y al candidato ultraderechista rumano Calin Georgescu.

Asimismo, el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean Noël Barrot, pareció instar a Musk a reconsiderar su apoyo.

"Como decimos en francés: solo los tontos no cambian de opinión", escribió.

La mejor carta de Le Pen

El partido de extrema derecha y antiinmigración liderado por Le Pen, la Agrupación Nacional (RN), considera que esta es su mejor carta para ganar la presidencia, tras diez años de gobierno del político de centroderecha Emmanuel Macron.

Le Pen lanzó su cuarta campaña presidencial a principios de este mes, apenas unas horas después de que un tribunal de apelación confirmara su condena por malversación de fondos del Parlamento Europeo.

En apelación ella fue condenada a una inhabilitación de 15 meses para ejercer cargos públicos -pena que ya ha cumplido- y a un año de prisión que deberá cumplir bajo vigilancia electrónica.

Sin embargo, decidió ganar tiempo impugnando su condena ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia, lo que le permite evitar el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia durante la campaña.