Países Bajos registra 900 muertes adicionales durante ola de calor

Las intensas olas de calor han estimulado la activación de fuentes en diferentes ciudades europeas. ( EFE )

Países Bajos registró más de 900 muertes adicionales entre finales de junio y principios de julio durante una ola de calor que afectó a Europa occidental, informaron el miércoles las autoridades sanitarias.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente (RIVM) reportó 911 muertes más de las que serían habituales para el período comprendido entre el 22 de junio y el 5 de julio.

"Se desconoce la causa de estas muertes, pero es muy probable que el calor haya desempeñado un papel", indicó en un comunicado.

Olas de calor récords

Precisó que las personas mayores de 80 años fueron las más afectadas, al igual que las que viven en el sur y el este de Países Bajos, donde los termómetros marcaron hasta 40 ºC en algunas zonas.

Una serie de recientes olas de calor en Europa han batido récords de temperatura y han provocado miles de muertes en exceso en países como Bélgica, España, Francia y Reino Unido, según las estimaciones oficiales.

Las olas de calor de junio habrían sido "virtualmente imposibles" sin el cambio climático, de acuerdo con el grupo de científicos World Weather Attribution.

Unas 2,700 en Inglaterra y Gales

Esta semana también se reportó que unas 2,700 personas pudieron haber muerto por problemas vinculados a las olas de calor récord registradas en los meses de mayo y junio en Inglaterra y Gales, según un análisis divulgado por expertos en el Reino Unido.

Investigadores del Imperial College de Londres, la Oficina de Meteorología (Met, en inglés) y la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (LSHTM, en inglés) hicieron este cálculo después de las altas temperaturas acompañadas por alta humedad.

El estudio analizó los periodos correspondientes a las olas de calor récord de mayo -cuando las temperaturas alcanzaron un máximo de 35.1 grados Celsius- y de junio -mes en el que se registraron marcas superiores a los 37 grados-.

Para estimar el número de fallecidos y compararlo con las vidas que se habrían perdido en un clima no alterado por este calentamiento global, el análisis utilizó datos meteorológicos, modelos climáticos e investigaciones sobre mortalidad asociada al calor.

Así, estimó que unas 550 personas pudieron fallecer por causas relacionadas con el calor durante los nueve días que duró la ola de calor de mayo, y unas 2,200 durante los 11 días asociados al calor en junio en Inglaterra y Gales.