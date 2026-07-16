El brote de ébola en RD Congo se propaga "más rápido" que los precedentes, alerta la OMS

Un trabajador sanitario con bata y mascarilla protectoras toma la temperatura de los lugareños como medida preventiva contra el ébola en Kanyaruchinya, cerca de Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, 27 de mayo de 2026. ( EFE )

El brote de ébola declarado hace dos meses en la República Democrática del Congo (RDC) se propaga "más rápidamente que todas las epidemias anteriores", alertó el jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Es la tercera epidemia de ébola más importante jamás registrada: en los últimos meses se ha propagado más rápidamente que todas las epidemias anteriores", declaró a periodistas Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Hasta la fecha, se han notificado 2,003 casos, de los cuales 796 han sido mortales. A título comparativo, la epidemia de ébola de 2018 [en la República Democrática del Congo] tardó más de 10 meses en alcanzar los 2,000 casos confirmados", explicó.

La más mortífera

Aquella epidemia, la más mortífera en el país, causó casi 2,300 muertos entre los 3,500 enfermos registrados entre 2018 y 2020.

Tedros precisó que la "mayor preocupación" actual de la OMS reside en la transmisión en la provincia de Ituri (noreste), foco de este brote, donde, según él, "más del 80% de los nuevos casos se detectan fuera de las listas de contactos conocidos".

No existe ni vacuna ni tratamiento contra la variante Bundibugyo, responsable del actual brote de ébola, pero la OMS informó que comenzó este mes los ensayos clínicos con dos tratamientos: el anticuerpo monoclonal MBP134 y el antiviral remdesivir, por separado o en combinación.