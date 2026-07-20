El nuevo primer ministro británico apoyará a Zelenski "al 100%"

El nuevo primer ministro Andy Burnham, anunció que llamaría este lunes al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para asegurarle que le brindará su apoyo "al 100%", como lo hizo su predecesor, Keir Starmer.

"Dejaré muy claro durante el día de hoy al presidente Zelenski que no hay ningún cambio" en la posición del Reino Unido respecto a Ucrania, que está en guerra con Rusia, declaró el laborista. "Estaré a su lado al 100%, igual que lo estuvo Keir Starmer", afirmó Burnham, quien también señaló su intención de llamar al presidente estadounidense Donald Trump.

Starmer se despidió de Zelenski

Starmer, viajó el pasado jueves a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano Zelenski, y reafirmar el apoyo del Reino Unido a Ucrania ante la invasión rusa, en su última semana como jefe del Gobierno británico.

Con esta visita, Starmer "pondrá el broche a dos años de liderazgo para respaldar la lucha de Ucrania por su libertad y soberanía", dijo Downing Street en un comunicado.

Dos años después de llegar al poder con mayoría absoluta, el líder laborista dimitió tras perder la confianza de su grupo parlamentario y será sustituido por su colega Andy Burnham este viernes al frente de la formación gobernante y el lunes como primer ministro.

La guerra sigue activa

Desde Moscú, al menos cinco personas murieron y otras 23 resultaron heridas en un ataque ucraniano con dron a un autobús de pasajeros en la región fronteriza de Bélgorod, informaron hoy las autoridades rusas.

"Según datos preliminares, cinco civiles, entre ellos un menor, murieron en el ataque", escribió en redes sociales el gobernador de Bélgorod, Alexandr Shuváev.

Agregó que se trata de cuatro mujeres y un niño.

En cuanto a los heridos, Shuváev informó que tres de ellos se encuentran en estado grave.

Previamente, las autoridades informaron de dos muertos en la región de Bélgorod a consecuencia de los ataques nocturnos de Kiev.