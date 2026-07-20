Zelenski enfrenta una crisis política cada vez más profunda mientras las protestas se intensifican

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, habla durante una rueda de prensa en Kiev, Ucrania. ( EFE/EPA/SERGEY DOLZHENKO )

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se enfrenta a una de las crisis políticas más graves desde el inicio de la invasión rusa, ante la oleada de protestas en todo el país contra la destitución de un ministro de Defensa reformista.

Las manifestaciones, en su quinto día este lunes, fueron desencadenadas por la destitución de Mijailo Fédorov, popular ministro de Defensa cesado durante una reorganización del Gobierno tras enfrentarse repetidamente con el alto mando militar.

Desde la semana pasada, cientos de personas se han concentrado en la capital, Kiev, con pancartas improvisadas de cartón y entonando el himno nacional de Ucrania, pese a que Rusia continúa lanzando ataques aéreos nocturnos.

"Esto continuará el tiempo que sea necesario; terminará cuando nuestro presidente nos dé una respuesta", declaró a la AFP Irina Kostiuk.

En Kiev, la indignación de los jóvenes manifestantes no parece que vaya a remitir pronto, y Zelenski intenta encontrar una solución que satisfaga a todas las partes y evite divisiones en plena invasión rusa.

Desde hace varios días, el mandatario mantiene reuniones con sus principales asesores y con la cúpula militar.

Según medios ucranianos y analistas, sobre la mesa figuran la posible reincorporación de Férodov y el futuro del comandante en jefe de las fuerzas armadas, Oleksandr Sirski.

Un portavoz de la Presidencia indicó que no se espera una decisión este lunes.

Fédorov afirmó la semana pasada que sus desavenencias con Sirski habían motivado su salida, ya que este último habría planteado un ultimátum a Zelenski para destituirlo.

¡Fuera Sirski!

"La situación es, sin duda, grave... estamos viendo cómo la lista de demandas sigue creciendo", afirmó Oleksandr Salizhenko, experto del movimiento cívico Chesno.

Las primeras concentraciones surgieron espontáneamente el jueves por la mañana en apoyo a Fédorov, joven ministro de 35 años experto en tecnología, cuyos esfuerzos por modernizar las Fuerzas Armadas lo enfrentaron con frecuencia al estamento militar.

El subcomandante de la Fuerza Aérea presentó su dimisión en apoyo a Fédorov, y otro alto mando militar, Mijailo Drapati, también criticó la decisión.

A su vez, Fédorov pidió la destitución de Sirski, y sus partidarios comenzaron a movilizarse en las redes sociales y en las calles, coreando cada vez con más fuerza: "¡Fuera Sirski!".

"Sirski es un carnicero... Prefiere combatir con soldados que con drones", afirmó una de las manifestantes, Viktoria Osipenko.

Según el analista Anatoli Oktisiuk, Sirski "se convirtió en rehén de la situación" y, cuanto más tiempo lo mantenga Zelenski en su cargo, "más profundo será el conflicto social y político".

Solomiia Bobrovska, diputada de la oposición e integrante de la comisión parlamentaria de Defensa, señaló que continúan las reuniones para debatir la sustitución de Sirski, pero advirtió de que la situación evoluciona con rapidez.

Resolver esto juntos

En los últimos días, Zelenski ha encadenado reuniones con la cúpula militar e hizo un llamamiento a la "unidad".

"Está buscando una solución que refleje un cambio en el liderazgo militar, pero que mantenga rasgos similares a los de Sirski: lealtad, ausencia de ambiciones políticas y respeto dentro de las Fuerzas Armadas", explicó el analista político Volodímir Fesenko.

La presión sobre el presidente se ve agravada por el creciente malestar entre algunos mandos militares.

"Resulta especialmente doloroso escuchar juicios tajantes de personas que nunca dieron órdenes de combate ni asumieron la responsabilidad por la vida de los soldados", declaró el comandante Oleg Apostol.

Incluso si se alcanza un compromiso sobre el futuro del jefe del Ejército, el destino de Fédorov sigue siendo una cuestión espinosa.

La crisis convirtió a Fédorov en un símbolo para los manifestantes y en una figura de referencia para quienes reclaman reformas en las Fuerzas Armadas.

"La situación en las calles está empezando a volverse preocupante", afirmó la diputada Solomiia Bobrovska. "El presidente y Fédorov tienen que encontrar una manera de resolver esto juntos".