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Marine Le Pen
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La candidata ultraderechista francesa recurre su condena por malversación de fondos europeos

Le Pen, el partido Agrupación Nacional y los otros diez dirigentes juzgados en apelación han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Casación

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    La candidata ultraderechista francesa recurre su condena por malversación de fondos europeos
    La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, llega para asistir al décimo aniversario del mortal atentado con camión de 2016 en Niza, en el sur de Francia. (EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL MAXPPP OUT)

    La candidata de la ultraderecha a las presidenciales de 2027 en Francia, Marine Le Pen, presentó un recurso contra su condena en apelación en un caso de desviación de fondos públicos europeos, según indicó este martes una fuente judicial.

    • Le Pen, el partido Agrupación Nacional (RN, antes Frente Nacional) y los otros diez dirigentes juzgados en apelación han interpuesto un recurso ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial francesa.

    Impugnan la sentencia del Tribunal de Apelación de París del 7 de julio, que los declaró culpables de desviación de fondos públicos del Parlamento Europeo entre 2004 y 2016.

    Pena de inhabilitación

    El Tribunal de Apelación había reducido su pena de inhabilitación de cinco años a 15 meses (ya cumplidos), lo que le permite presentarse a las elecciones y Le Pen anunció poco después su candidatura.

    El recurso de Marine Le Pen se presentó el 15 de julio. El Tribunal de Casación tiene previsto resolver este caso antes de la primera vuelta de las presidenciales, el 18 de abril de 2027.

    Estos trámites tienen el efecto de suspender, hasta la decisión del Tribunal, las penas impuestas en apelación.

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