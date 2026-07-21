Nuevo primer ministro británico pide a su gobierno enfocarse en reducir el costo de vida

Uno de los retos del nuevo primer ministro británico es el aumento del costo de la vida en el Reino Unido. ( EFE/EPA/ANDY RAIN )

El nuevo primer ministro británico, el laborista Andy Burnham, que reunió este martes a su gabinete, afirmó que dirigirá un "ejecutivo enfocado en reducir el costo de vida", tras haber anunciado antes una rebaja del impuesto de la luz para mejorar el poder adquisitivo de sus conciudadanos.

Burnham, de 56 años, situado ideológicamente más a la izquierda que su predecesor, el también laborista Keir Starmer, al que sustituyó el lunes, anunció este martes la eliminación del impuesto al valor agregado (IVA) de las facturas eléctricas de los hogares a partir de octubre para aliviar el costo de vida a millones de personas.

"Estamos tomando acción inmediata para recortar los impuestos a la electricidad, poner más dinero en los bolsillos de la gente y restaurar la esperanza", declaró Burnham, en la primera iniciativa de su nuevo gabinete, en el que no han tenido cabida los fieles de Starmer.

La medida de ayuda se financiará mediante el abandono de un proyecto de tarjeta de identidad digital, precisó Burnham.

Tras esa primera medida, un día después de su nombramiento, Burnham señaló que su gobierno debe estar "centrado en el poder adquisitivo y reducir el costo de vida, explorando todas las vías posibles para lograrlo".

Ante su nuevo ejecutivo, de 23 miembros, con 12 mujeres y 11 hombres, Burnham subrayó que es necesario "redefinir las prioridades" para aliviar el costo de vida, en un contexto de finanzas públicas limitadas.

Compromiso con la disciplina fiscal

Al mismo tiempo, Burnham trató de tranquilizar a los mercados reiterando su compromiso con la disciplina fiscal.

"Debemos demostrar que nuestro compromiso con las reglas fiscales es auténtico y que estamos dispuestos a adoptar decisiones difíciles en ese sentido", afirmó a su nuevo gabinete, sin ofrecer más precisiones.

La prensa británica destacó este martes como la gran sorpresa en el gobierno el nombramiento en el Ministerio de Finanzas de John Healey, titular de Defensa con Starmer y que abandonó el gobierno por desacuerdos presupuestarios.

Healey, que sustituye a Rachel Reeves, afronta una tarea difícil en un contexto de crecimiento económico débil y unas finanzas públicas limitadas por el elevado nivel de deuda.

El nuevo ministro de Finanzas deberá coordinar las medidas de mejora del poder adquisitivo que quiere Burnham, quien el lunes se comprometió a ofrecer a los británicos "un poco de alivio".

La medida de Burnham sobre las facturas eléctricas contrasta con una decisión adoptada por Starmer, quien restringió el denominado cheque energético, una ayuda destinada a sufragar los gastos de calefacción de los pensionistas durante el invierno.

Aquella decisión dejó sin ayuda a millones de jubilados, generando controversia y lastrando su mandato, en un contexto de gran subida en las encuestas del partido antiinmigración Reform UK.

Burnham prometió el lunes en su primer discurso como jefe del Ejecutivo un "plan a diez años" para enderezar el rumbo.

Burnham anticipó que su plan incluirá una reforma del sistema educativo, la reindustrialización, la construcción de viviendas sociales y el compromiso de "erradicar el fenómeno de las personas sin hogar".

Conversación con Trump

Dentro de ese plan, la cartera de Defensa pasa a manos de Wes Streeting, ambicioso exministro de Sanidad, que llegó a plantearse disputar a Starmer el liderazgo laborista.

Streeting tendrá la misión de poner en marcha el plan de inversión destinado a modernizar el ejército.

En el plano militar, Burnham anunció el lunes su apoyo "al 100%" al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, en su conflicto con Rusia, siguiendo la línea de Starmer.

Burnham expresó también su "compromiso con la defensa" en su primera conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Trump, en su red Truth Social, dijo que Burnham "tiene una gran tarea por delante, pero podrá llevarla a cabo y, por supuesto, ¡Estados Unidos estará ahí para ayudarlo!".

Dentro de los cambios en el gabinete destaca la llegada del que fuera líder del Partido Laborista entre 2010 y 2015, Ed Miliband, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Hasta ahora era titular de Energía.

Por su parte, Shabana Mahmood, conocida por su firmeza en materia de inmigración, sigue como ministra del Interior.