Mujeres que acusan a un conocido sacerdote de violencia sexual denuncian el silencio del Vaticano

El Papa Francisco reconoció en diciembre de 2018 que la Iglesia no trató seriamente el problema de los abusos de niños. ( AP )

Víctimas "abandonadas y traicionadas", falta de "transparencia": la abogada de cinco mujeres que acusan a un conocido sacerdote y mosaiquista esloveno de agresiones sexuales denuncia la opacidad del Vaticano en el procedimiento judicial.

"Lo que está ocurriendo en este juicio es simplemente asombroso", confió a la AFP Laura Sgro, que presentó una denuncia en abril de 2024 ante la Santa Sede en nombre de sus cinco clientas —una italiana, una francesa, una eslovena y dos mujeres que desean permanecer en el anonimato— contra Marko Rupnik, de 71 años.

Este teólogo y artista en mosaicos de renombre mundial está acusado de haber ejercido violencia psicológica y sexual sobre al menos una veintena de mujeres durante casi 30 años, especialmente en el seno de la comunidad que dirigía en Liubliana, la capital eslovena.

El Vaticano había invocado la prescripción de los hechos para cerrar el caso en 2022 sin investigación, pero el papa Francisco la levantó al año siguiente para permitir el desarrollo del proceso.

En octubre pasado, el Vaticano anunció el nombramiento de cinco jueces para el tribunal encargado del proceso canónico, sin precisar la fecha de apertura.

Desde hace nueve meses, "no hemos tenido ninguna información, ninguna, ¡cero!", lamenta la abogada Sgro, que precisa que los hechos están prescritos para un proceso civil.

Pese a "numerosas llamadas", correos electrónicos y cartas certificadas, "siempre me han ignorado".

"Nunca recibí respuesta, ni verbal ni escrita, ¡jamás! Todo lo que sabemos de este juicio lo hemos sabido por la prensa", lamenta la abogada italiana.

"¿Qué garantías tienen las mujeres que presentaron la denuncia?".

"Ninguna deliberación"

A falta de información oficial, las especulaciones se multiplican en torno al caso Rupnik: un blog italiano llegó a afirmar que el sacerdote, que realizó obras en Fátima, Washington y hasta en el Vaticano, había sido absuelto en la más absoluta discreción.

Consultado por la AFP, el servicio de prensa de la Santa Sede desmintió la información. "No ha habido ninguna deliberación, sigue en curso de evaluación", indicó el martes su director, Matteo Bruni.

"Durante el juicio, como en todo procedimiento judicial, no se puede divulgar ninguna información relativa a la actividad en curso, por respeto al propio proceso y para evitar perjudicar a nadie", indicó el Vaticano a los periodistas el miércoles.

Convertido en uno de los símbolos de las críticas dirigidas a la Iglesia católica por su gestión de la violencia sexual, este caso se presenta ahora como la primera gran prueba del pontificado de León XIV en la materia.

Los procedimientos canónicos de la Iglesia relativos a la violencia sexual dejan a las víctimas al margen.

Pese a una reforma del papa Francisco en 2019, ellas no tienen acceso al expediente ni al seguimiento detallado del procedimiento, una opacidad denunciada por comisiones de investigación en varios países, en particular la Ciase (Comisión Independiente sobre los Abusos Sexuales en la Iglesia) en Francia en 2021.

"Si las víctimas se sienten abandonadas y traicionadas, entonces el sistema no funciona", concluye la abogada Sgro. "La transparencia es y debe seguir siendo la prioridad absoluta (...) no solo para las víctimas, sino también para la Iglesia", subrayó.

Prueba mayor

En una carta enviada el martes al cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto (n.º 1) del poderoso dicasterio para la Doctrina de la Fe, el departamento del Vaticano encargado del caso, la abogada Sgro reitera sus preguntas:

"¿Ha comenzado el juicio? Si es así, ¿en qué punto se encuentra? ¿Quiénes son los jueces? (...) ¿Por qué estas mujeres no han sido escuchadas como testigos?", escribió.

Las clientas de Sgro sienten, una vez más que el sistema "nunca las ha acogido, protegido ni consolado", añadió en esta carta transmitida a la AFP por iniciativa de las víctimas.

Desde su elección en mayo de 2025, León XIV se ha reunido con víctimas de violencia sexual, pero no ha anunciado ninguna medida importante en la materia. Ahora que se esperan resultados concretos, el papa se encuentra bajo presión con el caso Rupnik.

Consultado en noviembre sobre el caso, el sumo pontífice destacó la duración de los procedimientos judiciales. "Sé que es muy difícil para las víctimas pedir paciencia, pero la Iglesia debe respetar los derechos de todos", declaró.

Su visita prevista en septiembre a Lourdes podría volver a poner el caso en primer plano: el santuario mariano ha decidido ocultar las obras monumentales del mosaicista, respondiendo a una petición de las denunciantes.