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Negociaciones de paz
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Italia acogerá una nueva ronda de diálogo entre Líbano e Israel el 4 de agosto

Las negociaciones tienen el objetivo de poner fin al estado de guerra entre Israel y el movimiento islamista Hezbolá en Líbano

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    Italia acogerá una nueva ronda de diálogo entre Líbano e Israel el 4 de agosto
    El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, interviene durante el Foro Empresarial España-Italia en la residencia del embajador italiano en Madrid, España. (EFE/EPA/GIUSEPPE LAMI)

    Italia acogerá el 4 de agosto una nueva ronda de negociaciones entre Líbano e Israel, según anunció este miércoles el ministro de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, la segunda en menos de un mes, tras la celebrada a mediados de julio en Roma.

    "El 4 de agosto mantendremos una nueva sesión de diálogo", declaró Tajani en la Cámara de Diputados, y precisó que el primer ciclo de conversaciones había "permitido lograr avances importantes en la definición de las primeras zonas piloto".

    Objetivo de negociaciones

    Las negociaciones, bajo los auspicios de Estados Unidos, tienen el objetivo de poner fin al estado de guerra entre Israel y el movimiento islamista proiraní Hezbolá en Líbano.

    • El pacto busca desarmar a Hezbolá, el despliegue de tropas libanesas en el sur y la retirada gradual de las fuerzas israelíes del país, comenzando por las llamadas "zonas piloto".
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