La UE permite a las plataformas escanear chats para combatir el abuso sexual

La UE restableció la autorización legal del mecanismo que permite a las plataformas en línea y a los servicios de mensajería denunciar voluntariamente imágenes de abuso. ( FUENTE EXTERNA )

La Unión Europea autorizó el jueves a las plataformas en línea a escanear chats para prevenir el abuso sexual infantil pero estableció una excepción para los servicios de mensajería cifrada.

El 3 de abril dejó de estar vigente un mecanismo que permitía a las plataformas en línea y a los servicios de mensajería denunciar voluntariamente imágenes de abuso, mientras los gobiernos y los legisladores se enfrentaban por la reforma del sistema.

La nueva autorización estará vigente hasta abril de 2028. La esperanza es que este plazo permita a la UE acordar normas más amplias.

Presumen uso indebido durante años

Algunas plataformas en línea habían utilizado durante años el mecanismo para denunciar voluntariamente material de abuso sexual infantil.

Antes de que el mecanismo expirara en abril, varias empresas tecnológicas afirmaron que seguirían "adoptando medidas voluntarias" y escaneando mensajes cuando fuera necesario.

En 2022, la Comisión Europea propuso obligar a las plataformas a detectar y denunciar material de abuso y mensajes de captación de menores. Esa medida contaba con un firme respaldo de numerosos grupos de protección infantil.

Pero los planes, apodados "Chat Control", desencadenaron un intenso debate, ya que sus críticos sostenían que los cambios supondrían una amenaza para la privacidad de los europeos.