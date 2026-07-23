Violentos incendios en el sur de Europa obligan la evacuación de miles de personas

Miembros de la UME en la urbanización El Romillo del municipio toledano de Almorox. El incendio originado este jueves en la localidad toledana de Almorox, que ha obligado a evacuar varias urbanizaciones, ha quemado total o parcialmente al menos 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid. ( EFE/ISMAEL HERRERO )

Violentos incendios forestales, avivados por el viento y las altas temperaturas, arrasan varias regiones del sur de Europa y provocaron el jueves la evacuación de miles de personas de una zona turística de Francia.

Este año es el segundo con más superficie quemada por incendios en la Unión Europea a estas alturas desde que empezaron los registros hace 20 años, según datos satelitales del sistema Effis analizados por la AFP.

En el sur de Francia, los bomberos luchan contra dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos (suroeste), había arrasado el jueves 2,400 hectáreas, según la última estimación de los bomberos.

Hasta el momento no se han registrado víctimas ni viviendas incendiadas, pero la situación sigue siendo "desfavorable". Según varias fuentes consultadas por la AFP, el incendio habría sido provocado por trabajos de desbroce en un camino forestal.

Según las autoridades, unas 12,000 personas -entre turistas y cientos de residentes de las localidades aledañas al bosque- se vieron obligadas a abandonar la zona.

12,500 focos de incendios este año

El otro incendio, que comenzó el martes al mediodía en un campo y se extiende por el departamento del Var (sureste), ha arrasado cerca de 2,500 hectáreas y "se mantiene estable", según el prefecto Simon Fabre, quien autorizó el jueves por la mañana a las 400 personas evacuadas a regresar a sus hogares.

Según el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, se registraron más de 12,500 focos de incendios desde principios de año y ya se han quemado 44,000 hectáreas.

En Francia, nunca los incendios habían calcinado tanta superficie en esta época del año. España e Italia también están atravesando uno de sus peores años.

Los bosques arden con más facilidad porque la vegetación y los suelos europeos sufren desde hace meses una sequía acentuada por las olas de calor excepcionales que han atravesado el continente en junio y julio, y que han hecho evaporar más agua.

Es precisamente el cambio climático, causado principalmente por la combustión continuada del petróleo, del carbón y del gas, lo que vuelve más grave la sequía actual, concluyeron climatólogos del grupo World Weather Attribution en un estudio publicado el jueves.

Más de 40 °C en Italia

Los fuegos han causado ya la muerte de tres bomberos: dos cerca del aeropuerto de Burdeos y un tercero que combatía las llamas en el sur de Italia.

En ese país, decenas de incendios forestales y de vegetación arrasan Sicilia, anunció el ministro del Interior, Matteo Piantedosi.

Un centenar de habitantes, así como 22 pacientes de una clínica en el centro de la isla, donde las temperaturas superaron los 40 °C en los últimos días, fueron evacuados el miércoles, según los bomberos.

"Se han desplegado 6,000 efectivos y están operando 20 medios aéreos", declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani, quien precisó que cerca de 50 incendios -de los 344 reportados el miércoles- siguen activos.

También se registraron más de 160 incendios en las últimas 24 horas en Calabria, la región vecina.

Ola de calor en España

En España, la mayoría de los habitantes que fueron evacuados el miércoles por la noche, tras el inicio de un incendio a unos 70 kilómetros al suroeste del centro de Madrid, pueden regresar a sus hogares, anunciaron el jueves los servicios de emergencia.

Los rescatistas calificaron de "muy positivos" los trabajos en vistas a apagar el incendio, aunque durante la madrugada el fuego todavía "no se [daba] por estabilizado".

Varias carreteras siguen cortadas este jueves por la mañana, agregaron.

El incendio más importante se encuentra al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara, a unos cien kilómetros al norte de la capital. Desde el jueves pasado, ha arrasado 32,000 hectáreas.

"Hay zonas de alto valor ecológico, de árboles que no va a volver a haber aquí hasta dentro de 50 años", lamentó Mara Mora, una bombera de 51 años movilizada desde hace varios días.

La semana pasada, un gran incendio arrasó unas 15,000 hectáreas en la provincia de Zaragoza (noreste). Unos días antes, otro incendio cobró la vida de 13 personas en la provincia de Almería (sureste).